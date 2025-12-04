Volg Hart van Nederland
Zo volg je live de uitspraak in zedenzaak Marco Borsato

Vandaag, 07:56

De uitspraak in de rechtszaak tegen Marco Borsato, die wordt verdacht van ontucht met een 15-jarig meisje tussen september 2014 en januari 2015, vindt donderdag plaats. Op SBS6 is de ochtendeditie van Hart van Nederland donderdagochtend langer te zien. Ook online is de uitspraak te volgen via Hartvannederland.nl.

Bij de eerdere zittingsdagen was er enorme aandacht voor de zaak, en dat zal bij de uitspraak niet anders zijn. Via SBS6 kun je de uitspraak live volgen, met schakelingen naar Shownieuws-verslaggever Janine Schuinder bij de rechtbank.

Aan het einde van de zittingsdag eind oktober raakte de zanger behoorlijk geëmotioneerd. Hij gaf toen aan zich zorgen te maken over de gang van zaken rond de zaak:

Strafeis

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijf maanden geëist tegen Borsato (58) voor ontucht met het 15-jarige slachtoffer. Volgens de officier van justitie heeft Borsato het meisje meermalen betast op de bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Hij wordt er ook van beschuldigd dat hij het meisje zijn geslachtsdeel heeft laten aanraken, maar daarvoor vroeg het OM vrijspraak.

Het is nog niet zeker of de rechter donderdag een definitieve uitspraak zal doen. Mogelijk wordt het een tussenvonnis, omdat er op het laatste moment nog 500 uur aan telefoontaps aan het dossier zijn toegevoegd.

Door Redactie Hart van Nederland

