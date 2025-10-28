OM eist 5 maanden cel tegen Marco Borsato voor ontucht met minderjarige

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijf maanden geëist tegen zanger Marco Borsato (58). Hij wordt verdacht van ontucht met een toen 15-jarig meisje. De handelingen zouden hebben plaatsgevonden tussen september 2014 en januari 2015.

Volgens de officier van justitie heeft Borsato het meisje meerdere keren betast op haar bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Ook zou hij haar zijn geslachtsdeel hebben laten aanraken, maar voor dat laatste onderdeel vroeg het OM vrijspraak.

Genoeg bewijs

Volgens de officier is er genoeg bewijs dat Borsato zich schuldig heeft gemaakt aan ontuchtige handelingen. Een belangrijk onderdeel is een opgenomen gesprek tussen de zanger en de moeder van het meisje. Daarin zegt Borsato bevestigend dat hij haar heeft aangeraakt, en dat dat "misschien ongepast" was. De officier hoort daarin "geen ontkennende verdachte, maar een bekennende".

Volgens de officier is Borsato meegegaan in de vrije seksuele moraal die heerste in het gezin. Dat is echter geen vrijbrief om aan een minderjarig meisje te zitten, stelt het OM. Borsato was een vaderfiguur voor haar en heeft daar volgens justitie misbruik van gemaakt. "Hij heeft haar betast op intieme plekken, waar hij vanaf had moeten blijven."

Borsato zegt dat het vermeende slachtoffer hem had moeten corrigeren. "Maar ontucht is nooit de schuld van een kind, nooit." De officier hield bij het bepalen van de strafmaat rekening met onder meer de grote media-aandacht, de bekendheid van de verdachte en de lange aanloop naar de zaak.