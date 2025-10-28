Borsato bij aankomst rechtbank: 'Ergste beschuldiging die je me had kunnen aandoen'

Marco Borsato is dinsdag met zijn advocaten rond 08.30 uur aangekomen bij de rechtbank in Utrecht. Daar staat de zanger terecht voor vermeend misbruik met een minderjarig meisje. Advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger zien de zaak met vertrouwen tegemoet. "Wij gaan voor vrijspraak."

Borsato stond na aankomst kort de pers te woord. "Ik ben blij dat ik vandaag mijn verhaal kan doen", zei hij onder meer. Hij gaf ook aan dat zijn familie niet aanwezig zal zijn tijdens het proces. Verder liet Borsato weten dit een "verschrikkelijke dag" te vinden. "Het is de ergste beschuldiging die je me had kunnen aandoen."

Advocaat Geert-Jan Knoops laat aan de aanwezige pers weten het een belangrijke dag te vinden, en is blij dat het proces eindelijk kan beginnen. "Ik heb er absoluut vertrouwen in", aldus Knoops. Op de vraag waarom Borsato de afgelopen jaren geen vragen heeft beantwoord over de zaak, laat de zanger weten dat het zijn eigen beslissing is geweest. "Alles wat je zegt, wordt verdraaid. Maar ik ben blij dat ik nu mijn verhaal kan doen."

Strafeis

Het vermeende slachtoffer stelt dat ze op 15-jarige leeftijd door Borsato is betast. De nu 26-jarige vrouw deed aangifte in december 2021, en het Openbaar Ministerie besloot in september 2023 de zanger te vervolgen.

Borsato heeft de aantijgingen altijd ontkend. Hij deed tegen het vermeende slachtoffer en haar moeder een tegenaangifte voor het doen van een valse aangifte, smaad en laster. De behandeling van de zaak duurt twee dagen.