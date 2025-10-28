LIVE | Borsato-zaak begonnen: 'Dit waarvan ik word beticht heb ik niet gedaan'

Marco Borsato verschijnt dinsdag voor de rechter omdat hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Het vermeende slachtoffer zegt dat de zanger haar op 15-jarige leeftijd zou hebben betast. SBS6 zendt dinsdag extra nieuwsuitzendingen uit vanwege het begin van deze strafzaak. In dit liveblog volg je wat er gebeurt en wat de laatste ontwikkelingen zijn.

Wat gebeurt er dinsdag in de rechtszaal:

De zitting begint om 09.30 uur.

Borsato hoort officieel waarvan hij wordt verdacht.

Het strafdossier wordt besproken.

De zanger krijgt vragen voorgelegd.

Er wordt gebruikgemaakt van het spreekrecht.

Het vermeende slachtoffer is niet aanwezig.

11.25 uur - Borsato voelde zich ongemakkelijk bij gezin

Borsato laat weten dat hij zich ongemakkelijk voelde bij "de mores binnen dat gezin". Maar de zanger laat ook weten dat hij daar "simpelweg niet over ging". "Er was een zekere ongeremdheid, maar ik accepteerde dat de dingen daar gingen zoals ze gingen." "Borsato stelt dat binnen dat gezin alles als "grensoverschrijdend" kon worden gezien. Als hij dit aangaf, kreeg Borsato te horen dat hij niet ging over de opvoeding van het meisje.

11.15 uur - 'Dit is het grootste verwijt wat je mij kunt maken'

Borsato geeft aan dat hij zich al "de helft van zijn leven" heeft ingezet om de problemen aan de kaak te stellen waar de zanger vandaag zelf voor terecht staat, onder meer in Afghanistan en Pakistan. Dat is volgens de zanger ook de reden dat hij ambassadeur is van War Child.

Hij benadrukt met klem dat "dit niet is gebeurd". "Dit is het grootste verwijt wat je mij kunt maken!"

11.10 uur - Vertrek uit het gezin

De Officier van Justitie vraagt aan de zanger waarom hij niet eerder heeft besloten om het gezin uit te stappen, omdat hij het steeds heeft over "de mores van het gezin". Borsato had dit achteraf wel moeten doen, geeft de zanger zelf aan.

11.05 uur - Borsato: 'Ik heb haar nooit seksueel benaderd'

"Er is nooit gepeuterd aan bh-bandjes, nooit over haar vagina gestreeld, nooit een hand op mijn kruis gelegd. Ik heb haar nooit seksueel benaderd", verklaard Borsato in de rechtbank in Utrecht. Ook geeft de zanger aan dat hij nooit de bedoeling te hebben gehad een seksuele lading te geven aan zijn aanrakingen. "Hoe dat door een ander wordt benaderd, daar ga ik niet over".

11.00 uur - Borsato deed onderzoek naar persoonlijkheidsstoornis

Borsato laat weten dat hij zich heeft laten onderzoeken door een forensisch psycholoog omdat de zanger zeker wilde weten dat hij geen persoonlijkheidsstoornis of een seksuele afwijking had. "Die concludeerde gelukkig dat dat niet aan de orde was."

10.55 uur - Appcontact tussen vermeend slachtoffer en Borsato

Op 6 mei 2015 ontving het meisje een appbericht van Borsato. "Lieve schat, ook al app ik je niet elke dag, weet dat ik elke dag even aan je moet denken. Je bent een prachtige jonge vrouw geworden met alles erop en eraan." Borsato geeft aan dat hij veel appjes aan het meisje stuurde, "omdat ze geregeld een beetje van streek was."

Een ander appbericht dat het meisje ontving van Borsato gaat over een vrijpartij. "Nu sliep je alweer. Wat het beste werkt is een goeie vrijpartij". Borsato geeft aan dat dat de mores binnen het gezin was. Borsato vind dat hij dit achteraf "harder had moeten ageren". "Maar ik zat te dicht op het schilderij. Ik dacht, als dit de mores is binnen het gezin, dan kun je je er niet aan onttrekken."

Borsato heeft het meisje ook een appje gestuurd met een bericht dat hij haar lief en mooi vond. "En oh ja, je hebt best mooie billen." De zanger geeft aan dat "seks de gangbare taal was." "Ik accepteerde dat, dat was kennelijk normaal daar." Volgens Borsato horen vrouwen dit graag. Daarnaast zocht het meisje geregeld bevestiging.

Op 15 april ontving het meisje een bericht van Borsato waarbij hij aangaf een keelontsteking te hebben "en haar dus niet kon zoenen". "Maar billen aanraken kan wel". Het meisje stuurde een bericht terug. "Hahaha, jij mag dat. xx." Borsato geeft aan het onvoorstelbaar te vinden dat 20 jaar vriendschap nu zo anders wordt geïnterpreteerd.

Er wordt nog een ander appbericht behandeld in de rechtbank in Utrecht. "Lieve, lieve A. Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen." Daarnaast schrijft hij "sorry" voor het feit dat zij zijn manier van doen anders heeft geïnterpreteerd dan dat de zanger het bedoelde.

10.50 uur - Fotoshoot

Voor een fotoshoot regelde de moeder de locatie. Borsato verzorgde het licht en maakte de foto's. "Hoe heb ik ooit gedacht dat dat leuk was, ik word er misselijk van", verklaarde het meisje tegen de politie. Borsato verklaart dat het hierbij niet ging om naaktfoto's, maar om een zogenaamde "boudoir-setting". Hij laat weten dat het initiatief in 2017 kwam van de moeder van het meisje. Het meisje zou in een appje aan haar moeder hebben aangegeven zich enorm te hebben verheugd op de fotoshoot.

10.45 uur - Borsato zou bij het meisje in bed zijn gekropen

Het meisje zou op een gegeven moment huilend in bed hebben gelegen, zonder kleding. De zanger zou naast haar in bed zijn gekropen en haar hebben verteld dat hij dat wel de hele dag kon volhouden. Daarbij streelde hij volgens het meisje haar borsten en billen.

De moeder heeft aan de politie verklaard dat haar dochter huilend in bed lag vanwege het verlies van haar vader. De moeder had Borsato gevraagd om naar boven te gaan en het meisje te troosten. Borsato heeft aan de politie verklaard dat het meisje in bed lag, "huilend als een gewond dier", omdat haar verkering uit was. Haar moeder belde Borsato en zei dat ze "hysterisch was". Op de trap zou de moeder volgens Borsato met een knipoog hebben gezegd dat haar dochter naakt was.

Door deze knipoog, die Borsato zag als een waarschuwing, zegt de zanger dat hij niet naast haar is gaan liggen, "want ik was gewaarschuwd door haar moeder dat ze naakt was." Achteraf zegt hij dat er een heel andere invulling aan het voorval wordt gegeven door de moeder en het meisje.

10.40 uur - Borsato kocht lingerie voor het meisje

Het meisje geeft aan dat het vermeend misbruik ook plaats heeft gevonden bij het meisje thuis. Volgens haar zat haar moeder toen op kantoor. Volgens Borsato is dit niet gebeurd, want hij was er altijd maar kort. Het meisje heeft ook verklaard dat Borsato lingerie voor haar had gekocht. Dit was hem echter gevraagd door haar moeder, verklaart Borsato.

10.35 uur - Vermeend misbruik bij The Voice

Volgens het meisje vond het vermeend misbruik ook plaats tijdens de opnamedagen van The Voice Kids. Volgens het meisje stopte Borsato met het aanraken van haar billen en borsten als er iemand binnenkwam. Dit wordt door Borsato ontkent. Volgens de zanger is hij nooit alleen geweest met het meisje tijdens de vijf opnamedagen van de talentenjacht. "Ik zat in de kleedkamer met de visagist, de stylist en nog iemand. Het kan gewoon niet"

10.30 uur - Meisje schetst meerdere incidenten

Het meisje verklaart over een situatie waarbij zij, zoals ze zelf denkt, 17 jaar was. Ze zou op een been van Borsato hebben gezeten en toen zou hij haar hand op zijn kruis hebben gelegd. "Ik voelde dat het hard was. Ik heb mijn hand direct weggehaald", aldus het meisje.

Borsato geeft aan dat het meisje continu wisselend verklaard over wanneer die incidenten zich hebben afgespeeld. Een voorval zou tijdens de talentenjacht The Voice Kids in zijn kleedkamer zijn geweest. Volgens Borsato is dat echter onmogelijk. "The Voice Kids" bestond uit vijf opnamedagen. Tijdens The Blind Auditions mag je niet eens op de publiekstribune komen als coach. Mijn kleedkamer was 12 vierkante meter en daar zaten ook een visagiste en andere mensen. Het kán gewoon niet."

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Het meisje verklaarde dat ze niet precies meer kan zeggen wat wanneer gebeurde omdat "het zo vaak gebeurde". Het meisje schetst de situatie hoe de zanger met zijn vinger onder haar bh-bandje ging en vervolgens aan de zijkant haar borsten aanraakte. Borsato ontkent dit. Volgens de zanger had het meisje grote borsten waarmee ze "te koop liep". Een klap op de billen waren "de mores van het gezin", aldus Borsato. Dat vond hij raar, maar hij deed toch maar mee. "Ik heb haar nooit bij mij op schoot uitgenodigd,"

10.25 uur - Aantijgingen raken Borsato 'tot in de kern van wie ik ben'

De aantijgingen raken Borsato enorm, "tot in de kern van wie ik ben". "Dit waarvan ik word beticht heb ik niet gedaan." De zanger zit hoog in zijn emotie. "Ik heb ook 6 jaar moeten wachten voor ik mijn zegje kon doen."

10.20 uur - Moeder wordt ingelicht

Het meisje maakte het vermeend misbruik bekend aan haar moeder. Het meisje vroeg haar moeder om tegen Borsato te zeggen dat ze de aanrakingen niet fijn vond. Daarna stopte het volgens het meisje een tijdje, maar vervolgens begon het weer. Ze sprak er daarna met niemand meer over, aldus het meisje.

Borsato verklaart dat hij het meisje "heeft getroost en comfort wilde bieden". "Ja, ik heb haar gestreeld over haar benen en onderrug", aldus Borsato. "Dat doe ik bij mijn kinderen ook, er zat totaal geen seksuele connotatie bij."

Het meisje verklaart dat ze het vermeend misbruik niet meer wilde uitspreken, omdat ze bang was voor de gevolgen. Daarbij dacht ze ook aan het werk van haar moeder. Ze gaf aan veel van de zanger te houden. "Als vriend, van mij en van mama."

10.15 uur - Meisje beschuldigt Borsato van misbruik

Het meisje heeft met de vriendengroep over het dagboek gesproken. Ze heeft verklaard dat ze vanaf de leeftijd van 15 jaar, eind 2014, tot ongeveer de leeftijd van 20 jaar door Marco Borsato werd aangeraakt en betast, onder meer tussen haar benen. Ze zei dat ze dacht dat hij van haar hield, maar het "verkeerd uitte".

Het meisje dacht dat ze de enige was. "Het werd een beetje normaal dat hij aan mijn borsten en billen zat, over mijn kleding heen. Niet standaard tussen mijn benen", verklaarde het meisje. Het meisje verklaart dat zij op de schoot van Borsato ging zitten en dat hij haar aanraakte. Borsato ontkent de beschuldigingen.

2:54 Borsato omschrijft zichzelf als 'knuffelig persoon'

10.10 uur - Moeder heeft gesprek met zedenpolitie

Op 6 oktober 2019 had de moeder van het meisje een gesprek met de zedenpolitie. Daarbij heeft ze de naam van Borsato niet genoemd. Het gesprek zou op verzoek van haar dochter hebben plaatsgevonden. Er zouden telefoongesprekken zijn geweest met Borsato waar vriendinnen van het meisje bij aanwezig waren. Die gesprekken zijn opgenomen.

10.10 uur - Meisje zocht contact met Borsato

Borsato laat weten dat het meisje hem op gegeven moment belde. Ze vroeg of zij met hem mocht komen knuffelen. Ze kwam, samen met een vriendin, bij hem thuis langs. Volgens Borsato kroop het meisje meteen weer op zijn schoot. De dochter van Borsato vond dat bijzonder voor een vrouw met de leeftijd van begin 20. "Maar ik heb dat gewoon opgevat zoals gebruikelijk, een uiting van genegenheid", aldus Borsato.

10.05 uur - Contact met moeder en meisje werd minder

De moeder van het meisje meldt zich zes weken na onderstaand conflict ziek. Daardoor neemt iemand anders het voorzitterschap van de fanclub over. Volgens Borsato verliep daardoor alles gestroomlijnd.

Er was een half jaar geen contact meer met de moeder. Borsato was ook "echt gepikeerd over hoe die fanclubdag was verlopen". Met de dochter had hij in die tijd ook minder contact, maar hij laat weten "af en toe nog wel geappt" te hebben.

10.05 uur - Borsato kreeg moeite met fandagen

Borsato laat weten dat hij steeds meer moeite kreeg met hoe de fandagen werden georganiseerd. De moeder zou onder meer aan de meer dan 1000 aanwezigen hebben gevraagd of ze het bed zouden willen delen met de zanger. Hij geeft aan dat er "iets brak" toen zij besloot dat alle fans moesten verschijnen in pyjama's en onesies. Dat wilde hij niet. Borsato laat weten dat er geregeld conflicten waren. "Ik wilde een volwassen fanclubdag zoals ik dat voor ogen had. Zij wilde wat anders", aldus Borsato.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

10.00 uur - Relatie met moeder

De moeder heeft verklaard dat ze een tijdje een relatie had met de zanger. Volgens Borsato wist de moeder dat hij huwelijksproblemen had. "Ze parasiteerde daarop", aldus Borsato. "Ze hengelde en viste en wist precies waar de problemen zaten, ook door haar vriendschap met mijn ex."

10.00 uur - Borsato omschrijft zichzelf als 'knuffelig persoon'

Borsato omschrijft zichzelf als "een warm en knuffelig persoon die mensen graag aanraakt." "Ik ben Italiaan en zoals dat gebruikelijk is bij Italianen wordt er geknuffeld, ook met mannen." De zanger laat weten dat hij sinds MeToo daar voorzichtiger mee is geworden.

09.55 uur - Meisje noemde Borsato 'peet-allesie'

De vader van het meisje had psychische problemen en heeft zelfmoord gepleegd. Het broertje van het meisje had ook suïcidale gedachten. Borsato vond het heftig om te zien wat voor impact dat had op het gezin. Daardoor besloot Borsato om "een extra oogje in het zeil te houden." "Ze waren mijn grootste fans", laat hij weten. De moeder en het meisje bezochten de zanger thuis en gingen geregeld naar zijn concerten. Het meisje noemde hem haar "peet-allesie". De zanger heeft dat zo gelaten. "Ik wilde haar vader niet vervangen, maar er wel voor haar zijn."

"Denk je aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem 113 of chat op 113.nl"

1:14 Meisje noemde Marco Borsato 'peet-allesie'

09.50 uur - Moeder van het meisje had 'psychische problemen'

Aan het begin van de rechtszaak legt Borsato uit dat de moeder van het meisje de voorzitter was van zijn fanclub. Zij was al voorzitter voordat het meisje was geboren. Uiteindelijk werd dit voor haar een fulltime baan. Borsato zorgde er financieel voor dat zij dit kon blijven doen. Borsato laat weten dat de moeder "psychische problemen" had en dat deze steeds groter werden.

09.40 uur - Borsato ontkent aantijgingen

Borsato laat aan het begin van de rechtszaak weten de beschuldigingen te ontkennen. "Ik wil met klem benadrukken dat dit niet heeft plaatsgevonden", waarmee hij zich richt op de verdenking van ontucht met een minderjarig meisje.

1:03 OM maakt precieze aanklacht tegen Borsato bekend

09.30 uur - Zaak van start

De zaak tegen Borsato gaat beginnen. In de rechtbank in Utrecht laat de voorzitter weten dat er, op het laatste moment, nog getapte telefoongesprekken aan het dossier zijn toegevoegd. Deze zijn nog niet allemaal onderzocht en beluisterd. Half december wordt de uitspraak verwacht.

09.00 uur - Grote belangstelling bij rechtbank

Bij de rechtbank in Utrecht zijn veel belangstellenden aanwezig, waaronder ook fans van Borsato. Shownieuws-verslaggever Janine Schuinder zag al vroeg in de ochtend een grote rij met mensen voor de ingang van de rechtbank.

De meningen van belangstellen bij de rechtbank zijn uiteenlopen. Een iemand laat weten "er blanco in te staan", en "geen oordeel te hebben". "Hij is verdacht, maar niet veroordeeld." Iemand anders laat weten benieuwd te zijn wat er uit de rechtszaak gaat komen. "Mij lijkt het best interessant om erbij te zijn." Een fan van Borsato, die laat weten de artiest een "super goede zanger" te vinden, zegt te hopen dat de verhalen van het vermeend misbruik "niet waar zijn".

0:35 Grote belangstelling bij rechtbank in Utrecht voor zaak Borsato

08.30 uur - Marco Borsato komt aan

Borsato is aangekomen bij de rechtbank. Op beelden is te zien dat hij uit de auto stapt en omringd wordt door journalisten en fotografen. Borsato stond na aankomst kort de pers te woord. "Ik ben blij dat ik vandaag mijn verhaal kan doen", zei hij onder meer. Hij gaf ook aan dat zijn familie niet aanwezig zal zijn tijdens het proces. Verder liet Borsato weten dit een "verschrikkelijke dag" te vinden. "Het is de ergste beschuldiging die je me had kunnen aandoen."

0:48 Marco Borsato bij aankomst rechtbank: 'Blij dat ik mijn verhaal kan doen'

08.00 uur - Drukte bij de rechtbank

Het is druk bij de rechtbank in Utrecht, ziet Shownieuws-verslaggever Janine Schuinder. Er zijn om 08.00 uur al zo'n dertig journalisten aanwezig, meerdere cameraploegen en fotografen. "Het wordt een waar mediacircus", aldus Schuinder.

Ook voor de rechtbank in Utrecht wordt het een belangrijke dag. "Deze zaak is bijzonder omdat er heel veel media-aandacht is", laat de persrechter aan Schuinder weten. "Daar zijn we echt wel op voorbereid." Volgens de persrechter is er een projectteam ingericht dat ervoor gaat zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. "Daarnaast zijn er, naast de gewone zittingszaal, drie videozalen beschikbaar waar mensen de zaak kunnen volgen."