Borsato-zaak hele dag te volgen op SBS6 met extra uitzendingen

Na vier jaar wachten is het eindelijk zover: de rechtszaak tegen Marco Borsato. Vier jaar lang hield Borsato de lippen stijf op elkaar, maar deze week zullen we voor het eerst zijn kant van het verhaal horen. SBS6 doet uitgebreid verslag van de zaak en verzorgt dinsdag gedurende de dag extra uitzendingen om niets van de rechtszaak te hoeven missen.

In de ochtenduitzendingen van Hart van Nederland is er uiteraard vanaf 6.30 uur de hele ochtend aandacht voor de zaak van Marco Borsato. Om 09.30 uur start de zitting. Tijdens de uitzendingen wordt er geschakeld met verslaggever Janine Schuinder van Shownieuws die live bij de rechtbank staat.

Extra uitzendingen

Na de reguliere ochtenduitzendingen van Hart van Nederland presenteert Sandra Schuurhof vanaf 10.30 uur extra uitzendingen van Hart van Nederland op SBS6. Tijdens die uitzendingen wordt er de hele dag uitgebreid verslag gedaan van de zaak met laatste updates, ook wordt er live geschakeld met de verslaggever(s) bij de rechtbank.

De start van de zedenzaak heeft ontzettend lang op zich laten wachten. Nadat er in december 2021 aangifte werd gedaan tegen de artiest vanwege ontucht met een minderjarig meisje, verdween de zanger in de luwte en trok hij zich volledig terug. Vier jaar lang hield Borsato de lippen stijf op elkaar, maar dinsdag en donderdag zullen we zijn kant van het verhaal horen. Maar waarom heeft het vier jaar moeten duren voordat de zaak in behandeling werd genomen? En waar gaat de zaak ook alweer over? Je leest het allemaal hier.

Wat gebeurt er dinsdag?

Dinsdag worden de feiten behandeld, komt de vordering van de benadeelde partij aan bod en krijgt het vermeende slachtoffer de kans om gebruik te maken van het spreekrecht. Ook wordt er stilgestaan bij de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarna volgt het requisitoir, het moment waarop het Openbaar Ministerie uitlegt welke straf het passend vindt.

De tweede zittingsdag is op donderdag 30 oktober 2025. Dan krijgen de advocaten van Borsato het woord voor hun pleidooi. Daarna volgen nog de repliek en dupliek: de laatste mogelijkheid voor het OM en de verdediging om op elkaars standpunten te reageren. Tot slot mag Borsato zelf het laatste woord voeren.

De uitspraak van de rechtbank wordt doorgaans enkele weken later verwacht. Voor ontucht met een minderjarige tussen de 12 en 16 jaar geldt een maximale gevangenisstraf van acht jaar.