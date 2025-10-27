Marco Borsato staat deze week voor de rechter: dit kun je verwachten

Na vier jaar start dinsdag de zedenzaak tegen Marco Borsato. Nadat er in december 2021 aangifte werd gedaan tegen de artiest vanwege ontucht met een minderjarig meisje, verdween de zanger in de luwte en trok hij zich volledig terug. Vier jaar lang hield Borsato de lippen stijf op elkaar, maar dinsdag en donderdag zullen we zijn kant van het verhaal horen. Maar waarom heeft het vier jaar moeten duren voordat de zaak in behandeling werd genomen? En waar gaat de zaak ook alweer over?

Waar draait de zaak tegen Marco Borsato om?

In december 2021 deed een toen 22-jarige vrouw aangifte tegen zanger Marco Borsato. Ze verklaarde dat hij haar op jonge leeftijd had betast. Volgens de vrouw ging het om "onzedelijke handelingen" die plaatsvonden toen zij 15 jaar oud was. Het vermeende slachtoffer vertelde dat de aanrakingen "vaak óp haar kleren, soms eronder. Borsten, billen, tussen haar benen", schreef misdaadjournalist Victor Schildkamp in het AD.

Borsato was in die tijd goed bevriend met de ouders van het meisje. Haar moeder was jarenlang voorzitter van zijn fanclub én zijn persoonlijke assistent. De zanger zou voor haar dochter een soort pleegvader zijn geweest.

Wat voor bewijs is er?

De moeder van het meisje ontdekte in 2019 een dagboek van haar dochter. Daarin beschreef ze in detail wat er volgens haar tussen haar en de zanger gebeurde. "Smerig. Hij heeft weer aan me gezeten", stond er volgens het AD onder meer in. Die vondst leidde uiteindelijk tot de aangifte.

Volgens misdaadjournalist Schildkamp zou de moeder de zanger destijds hebben aangesproken op zijn gedrag richting haar dochter. Het gezin probeerde het eerst privé op te lossen. Zo zouden ze samen met Borsato naar psychologen zijn gegaan en zijn er privégesprekken met hem opgenomen. Eén van deze opnames wordt volgens Schildkamp waarschijnlijk als bewijs gebruikt in de rechtszaak.

Een aantal maanden geleden sprak Shownieuws met de Mary Borsato, de moeder van Marco. Daarbij vertelde zij dat ze vindt dat de zaak tegen haar zoon veel te lang duurt:

2:00 Mary Borsato over zaak Marco: 'Het duurt veel te lang'

Waarom duurde het dan zo lang?

Het onderzoek naar de beschuldigingen sleepte zich voort over meerdere jaren. Getuigen van beide kanten werden gehoord en de advocaten van Borsato dienden verschillende onderzoeksverzoeken in. Daardoor duurde het tot september 2023 voordat het Openbaar Ministerie besloot de zanger daadwerkelijk te vervolgen.

Volgens het OM werd de zaak met voorrang opgepakt, omdat er sprake was van "grote maatschappelijke impact en geschokte rechtsorde". De aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag rond The Voice of Holland, waar Borsato destijds jurylid was, speelde daarbij een rol. Overigens wordt Borsato niet vervolgd voor zijn vermeende misstanden bij de talentenshow.

Toch bleek het onderzoek complex. Forensisch specialisten onderzochten onder meer het dagboek waarin het vermeende slachtoffer haar ervaringen beschreef, schreef Nieuwsuur. De specialisten bekeken of het handschrift echt van haar was, en of de tekst destijds was geschreven. Dat laatste kon niet met zekerheid worden vastgesteld, maar deskundigen concludeerden wel dat de aantekeningen in één periode zijn gemaakt. Ook is bevestigd dat het type dagboek destijds te koop was.

Hoe reageerde Marco Borsato?

Nog voordat de 22-jarige vrouw aangifte deed, doken er al berichten op over grensoverschrijdend gedrag van Marco Borsato. Op verschillende online roddelkanalen verschenen in 2021 beschuldigingen dat de zanger zich ongepast zou hebben gedragen tegenover jonge kandidaten van The Voice of Holland.

Borsato’s advocaat Geert-Jan Knoops liet destijds aan De Telegraaf weten dat zijn cliënt de aantijgingen volledig ontkent. Volgens hem zijn de voortdurende geruchten "zeer schadelijk voor de persoonlijke integriteit en reputatie" van de zanger. Via zijn advocaat liet Borsato weten dat hij het Openbaar Ministerie had benaderd om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de herkomst van de beschuldigingen.

Ook tegenover Shownieuws gaf Knoops aan dat er juridische stappen worden ondernomen tegen de verspreiders van de geruchten. Een week later deed de inmiddels 22-jarige vrouw aangifte van ontucht. Kort daarna trok Borsato zich terug als ambassadeur van War Child. In diezelfde periode diende hij zelf een aanklacht in tegen de vrouw die hem beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De advocaten zeiden op verzoek van Borsato niets in aanloop naar de strafzaak, aldus Carry Knoops.

Wat kun je verwachten?

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Marco Borsato begint op dinsdag 28 oktober 2025 om 09.30 uur. Op die dag worden de feiten behandeld, komt de vordering van de benadeelde partij aan bod en krijgt het vermeende slachtoffer de kans om gebruik te maken van het spreekrecht. Ook wordt er stilgestaan bij de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarna volgt het requisitoir, het moment waarop het Openbaar Ministerie uitlegt welke straf het passend vindt.

De tweede zittingsdag is op donderdag 30 oktober 2025. Dan krijgen de advocaten van Borsato het woord voor hun pleidooi. Daarna volgen nog de repliek en dupliek: de laatste mogelijkheid voor het OM en de verdediging om op elkaars standpunten te reageren. Tot slot mag Borsato zelf het laatste woord voeren.

De uitspraak van de rechtbank wordt doorgaans enkele weken later verwacht. Voor ontucht met een minderjarige tussen de 12 en 16 jaar geldt een maximale gevangenisstraf van acht jaar.