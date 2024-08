'Marco Borsato wil nooit meer zingen'

Marco Borsato staat al jaren niet meer op het podium, maar de vraag is of dat ooit nog gaat gebeuren. Volgens De Telegraaf lijkt die kans erg klein. Iemand die dichtbij de zanger staat, zegt dat hij nooit meer zou willen zingen.

Muziek maken en optreden doet de zanger al tijden niet meer, omdat hij wordt vervolgd voor ontucht met een minderjarig meisje. En zodra hij zich voor de rechter heeft verantwoord, zou een comeback er volgens een ingewijde ook niet meer inzitten.

"Marco is een ongelukkig man geworden, die door alles waarvan hij wordt beschuldigd helemaal op zichzelf is teruggeworpen. Je ziet aan hem heel duidelijk dat hij geen plezierig leven heeft. Hij is flink aangekomen en dat voor een ijdele man als Marco... De puf is eruit. Dat is ook de reden waarom voor hem is komen vast te staan dat hij, zelfs wanneer alle narigheid voorbij is, niet meer de bühne op wil", zegt de anonieme bron tegen de krant.

Ontucht

Borsato wordt vervolgd voor ontucht, waarvan een toen 22-jarige vrouw in december 2021 aangifte deed. De vrouw beweert dat zij op minderjarige leeftijd is betast door de nu 56-jarige hitzanger en deed aangifte wegens "onzedelijke handelingen".

De rechtszaak tegen Borsato begint waarschijnlijk volgend jaar.