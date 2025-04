Zedenonderzoek naar Marco Borsato klaar: wat gaat er nu gebeuren?

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft bevestigd dat het strafrechtelijk onderzoek naar Marco Borsato is afgerond. De zanger wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. Volgens het OM wordt er inmiddels gezocht naar een datum waarop de zaak voor de rechter komt, zo meldt Shownieuws.

De zaak draait om een vrouw die in 2021 aangifte deed van "onzedelijke handelingen" door Borsato, die zouden hebben plaatsgevonden toen zij nog minderjarig was.

Borsato's advocaat Carry Knoops verwacht dat de eerste zitting "over een paar maanden" plaatsvindt. "Er gaan nog een paar stukken van ons naar de rechtbank. Maar het klopt dat het einde van het onderzoek in zicht is."

Vorige maand sprak Shownieuws met de Mary Borsato, de moeder van Marco. In de bovenstaande video vertelt zij dat de zaak tegen haar zoon veel te lang duurt.

Dit is niet het eerste zedenonderzoek naar de populaire zanger. Eerder werd hij onderzocht wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het programma The Voice of Holland. Dat onderzoek werd uiteindelijk geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Impact op zanger is groot

De impact op de zanger is volgens bekenden groot. Presentator Henny Huisman vertelde in Shownieuws dat hij Marco’s moeder Mary nog weleens spreekt. "Ze zegt dat hij er helemaal kapot van is en eigenlijk niks meer wil", zei Henny. Hij stelde ook voor dat Marco misschien weer een album kan maken, al lijkt die stap voorlopig ver weg. "Hij zit heel erg in de knoop", aldus Mary volgens Henny.

Marco Borsato is sinds 2019 niet meer op het podium verschenen. Sinds de beschuldigingen rondom The Voice is hij uit de openbaarheid verdwenen. Hoewel die zaak werd geseponeerd, lijkt het erop dat hij nu wél voor de rechter moet verschijnen in een andere zedenzaak.