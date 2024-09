Wereld zonder jou: Marco Borsato-concerten zonder Marco Borsato

De Jaarbeurs in Utrecht organiseert eind december vier theaterconcerten met de muziek van Marco Borsato. De gevallen zanger is er zelf niet bij, want de shows vinden plaats zonder zijn medewerking.

Borsato heeft sinds 2019 niet meer opgetreden en verdween uit de openbaarheid na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan zijn muziek blijft grote behoefte, zegt organisator Mike Leegwater van Hillenaar Events in het AD. Tijdens de shows op 26, 27, 28 en 30 december spelen "topmusici en vier vocalisten" de nummers van Borsato. Wie dat zijn, wordt later bekendgemaakt.

"We willen de liedjes weer het grote publiek geven dat ze verdienen", legt Leegwater uit. "Het gaat in de voorstelling echt om de muziek en die staat wat ons betreft los van de oorspronkelijke vertolker."

Borsato werd beschuldigd van wangedrag achter de schermen van The Voice of Holland. Dat onderzoek leidde vorig jaar niet tot vervolging. De zanger wordt wel vervolgd voor ontucht in een ander zedenonderzoek.

ANP