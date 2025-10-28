Terug

Zedenzaak tegen Marco Borsato van start: zo kun je alles volgen

Rechtszaak

Vandaag, 06:40 - Update: 3 uur geleden

Na 4 jaar stilte komt er dinsdag eindelijk meer duidelijkheid in de zedenzaak rond Marco Borsato. De rechtbank in Utrecht buigt zich over de beschuldigingen van ontucht met een minderjarig meisje. De zaak trekt enorme aandacht: bijna tachtig journalisten, cameraploegen en fotografen hebben zich aangemeld om verslag te doen.

De zanger wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. Het vermeende slachtoffer zou in de periode van september 2014 tot en met 15 januari 2015 door de zanger zijn betast. Ook zou ze de zanger op seksuele wijze hebben moeten aanraken. Ze was toen 15 jaar oud. Borsato was een goede vriend van het gezin, en de moeder werkte voor hem.

Het onderzoek naar de zaak duurde lang, onder meer omdat het Openbaar Ministerie uitgebreid bewijs onderzocht. Ook de advocaten van Borsato lieten eigen onderzoek doen. De zanger zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend en deed een tegenaangifte.

Zo volg je de rechtszaak

De zitting start woensdag om 09.30 uur in Utrecht. SBS6 doet de hele dag live verslag. Vanaf 6.30 uur is er in de ochtenduitzendingen van Hart van Nederland al aandacht voor de zaak.

Verslaggever Janine Schuinder van Shownieuws is live aanwezig bij de rechtbank. Vanaf 10.30 uur presenteert Sandra Schuurhof extra uitzendingen op SBS6, waarin de hele dag de laatste ontwikkelingen worden gevolgd.

Ook kun je via deze website van Hart van Nederland de laatste ontwikkelingen volgen.

Donderdag 30 oktober gaat de zaak verder. Vrijdag 31 oktober is een uitloopdag.

Door Redactie Hart van Nederland

