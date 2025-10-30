LIVE | Borsato terug in rechtszaal voor tweede zittingsdag

Donderdag is de tweede zittingsdag in de rechtszaak tegen Marco Borsato, die wordt verdacht van het plegen van ontucht met een 15-jarig meisje van september 2014 tot januari 2015. SBS6 doet wederom uitgebreid verslag van de zaak en zal gedurende de dag extra Hart van Nederland-uitzendingen verzorgen om kijkers op de hoogte te houden van de feiten. Deze uitzendingen zijn ook te volgen op kijk.nl. Het woord is aan de verdediging, nadat het OM dinsdag de strafeis van 5 maanden onvoorwaardelijke celstraf bekend maakte.

Wat gebeurt er donderdag in de rechtszaal? De zitting begint om 09.30 uur.

De advocaten van Borsato krijgen het woord voor hun pleidooi.

Daarop volgt de repliek en dupliek: de laatste mogelijkheid voor het OM en de verdediging om op elkaars standpunten te reageren.

Borsato krijgt zelf de kans om gebruik te maken van zijn spreekrecht.

10.55 uur - Koffiepauze

Er volgt een koffiepauze van een kwartier. Om 11:10 uur gaat de zaak weer verder.

10.50 uur - Van Koppen heeft de verklaringen geanalyseerd

Rechtspsycholoog Van Koppen heeft de verklaringen van het meisje geanalyseerd. Volgens hem nam bij iedere verklaring de duur, frequentie en ernst van de vermeende ontucht toe. “Een zekere inconsistentie is normaal, door verschillende vragen, maar een grote mate duidt op een onjuist verhaal", aldus Van Koppen.

10.40 uur - Onderzoek naar de geloofwaardigheid van de aangifte

De advocaten lieten rechtspsycholoog Peter van Koppen onderzoek doen naar de spontaniteit en geloofwaardigheid van de aangifte. Volgens Knoops concludeerde Van Koppen dat de vragen en antwoorden vooraf geoefend konden zijn, waardoor de verklaring van het slachtoffer mogelijk beïnvloed is. “Het OM had die invloed moeten onderzoeken, maar dat is niet gebeurd,” stelt Knoops.

10.25 uur - 'Sprake van sturing door verslaggever en de moeder'

Knoops wijst op sturing door de verslaggever en de moeder. Volgens hem blijkt dat duidelijk uit het dossier. “Dat verzinnen we niet, het zijn de feiten,” zegt hij. Het meisje gaf aan geen inhoudelijke vragen en antwoorden met de verslaggever te hebben besproken, maar moest wél duidelijk zeggen dat er sprake was van een penis. Knoops: “Hoe sterk kan sturing zijn? Kun je dan nog spreken van spontaniteit?”

10.00 uur - Knoops wijst op mogelijk beïnvloeding van het meisje

Advocaat Geert-Jan Knoops neemt het woord over van zijn vrouw Carry. Hij wijst op mogelijk beïnvloeding van het meisje. Volgens hem is dat aspect volledig genegeerd. Hij verwijst naar een artikel van De Telegraaf waarin mogelijk slachtoffers van misbruik van Borsato werden opgeroepen zich te melden. Twee personen zouden zich gemeld hebben, maar daar is volgens Knoops nooit meer iets van vernomen. Het meisje zou volgens de verdediging in de waan zijn gebracht dat Marco Borsato meer slachtoffers zou hebben gemaakt. Ze is toen door haar moeder over de brug getrokken om aangifte te doen.

Ook Geert-Jan Knoops richt zich op de moeder van het meisje. Volgens hem zou zij alle informatie, inclusief details uit het dagboek van haar dochter, hebben doorgestuurd naar een andere journalist. De moeder beweerde dat het meisje niet mee wilde naar de politie, maar het meisje verklaarde later onder ede dat ze pas achteraf hoorde dat haar moeder naar de politie was gestapt. "Eén van beiden spreekt hier niet de waarheid", zegt Knoops.

Volgens het OM is er geen enkel bewijs dat het meisje werd beïnvloed, maar de verdediging ziet dat anders. Geert-Jan Knoops stelt dat er wél sprake was van sturing, wat volgens hem blijkt uit uitspraken van zowel de moeder als de dochter en uit het gedrag van de moeder.

Volgens Geert-Jan Knoops klopt de verklaring van de moeder niet. Zij beweerde dat ze nooit zelf de pers had opgezocht, maar uit een audiobericht blijkt dat de moeder al ruim voor de aangifte sprak over een mediaplan. Volgens Knoops wijst dit erop dat de moeder het slachtoffer actief heeft gestuurd bij het doen van de aangifte.

09.54 uur - 'Recht op een eerlijk proces'

Carry Knoops benadrukt het recht op een eerlijk proces. “Iedereen in Nederland verdient dat. Daar hoort ook ontlastend bewijs bij,” zegt ze. Volgens haar heeft het OM dat nagelaten. Ze benadrukt: “De schuld ligt nooit bij een kind, daar is iedereen het over eens, ook de verdachte.” Maar, voegt ze toe, dan moet wel eerst vaststaan dat er daadwerkelijk ontucht is gepleegd.

De advocaten van Marco Borsato hebben het origineel van dit tapgesprek laten uitluisteren door rechtspsycholoog Peter van Koppen. "En hij liet ons weten dat de uitwerking niet volledig is", zei Carry Knoops. "Hoe kan dan worden gesteld dat er niets relevants in zit?"

Tijdens het onderzoek zou ook een door de moeder heimelijk opgenomen gesprek aan haar keukentafel "keer op keer" fout zijn uitgewerkt door de politie. Anders dan het OM hoort Knoops in het opgenomen gesprek geen bekentenis van zijn cliënt. Borsato stond erop dat zijn woorden correct zouden worden weergegeven in de schriftelijke uitwerking en moest daar meermalen op aandringen bij de onderzoeksrechter. Afgelopen dinsdag heeft de officier van justitie het boetekleed daarvoor aangetrokken. "De uitwerking van het opgenomen gesprek had zorgvuldiger moeten gebeuren", zei hij in zijn requisitoir.

09.48 uur - Knoops zet vraagtekens bij het bewijs

Carry Knoops zet vraagtekens bij het bewijs. “Als het meisje altijd dagboeken bijhield, waar zijn dan de andere?”, vraagt ze zich af. Volgens haar moeten die óók worden onderzocht om de volledige context te begrijpen. Ze benadrukt dat de rechtbank eerder vrijwel alle onderzoeksverzoeken van de verdediging afwees. De onderzoeksrechter was volgens haar in de praktijk wat soepeler.

09.40 uur - Carry Knoops begint haar pleidooi

Advocaat Carry Knoops trapt haar pleidooi af met de vraag waarom Marco Borsato niet weg ging bij het gezin waar volgens hem een "losbandige seksuele moraal" heerste. Ze vergelijkt dat met vrouwen die een gewelddadige relatie niet verlaten. Volgens de verdediging heeft Borsato dat al uitgelegd, maar geloofde het OM hem niet. Knoops noemt dat onterecht en richt haar pijlen op de moeder van het meisje. Volgens haar was de vriendschap met die vrouw als een "fuik", waarin de hele vriendengroep werd meegesleurd en zelfs met naaktfoto’s werd gechanteerd.

09.30 uur - Tweede zittingsdag van start

De tweede zittingsdag gaat beginnen. De advocaten van Borsato, Geert-Jan en Carry Knoops, krijgen als eersten het woord. Zij lieten eerder al weten te zullen pleiten voor vrijspraak. Het pleidooi gaat ongeveer drie uur duren.

8:41 uur - Borsato arriveert bij de rechtbank

Marco Borsato is donderdag aangekomen bij de rechtbank in Utrecht. Hij zegt zich rot te zijn geschrokken van de strafeis. Hij sprak wel lovende woorden over de rechtbank en zei dat het hem opviel dat die "goede dossierkennis" heeft. Borsato deelde ook dat zijn familie er donderdag opnieuw niet bij is in Utrecht, maar zei ook dat ze hem wel steunen. "Mijn familie is heel liefdevol, ze zitten bij elkaar en ze steunen me. Ze kennen mij." De tweede zitting gaat om 09.30 uur van start.