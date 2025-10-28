Slachtoffers zoeken hulp na media-aandacht rond Marco Borsato

Wanneer een grote rechtszaak zoals die tegen Marco Borsato breed wordt uitgemeten in de media, kan dat heftige emoties en herinneringen oproepen bij slachtoffers die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Dat merkt Fier, het landelijk expertisecentrum op het gebied van (seksueel) geweld, uitbuiting en eergerelateerd geweld. Volgens hen kunnen gevoelens bovenkomen die jarenlang onderdrukt zijn. Maar wat kun je doen als dat gebeurt? En hoe kun je als naaste helpen?

De zaak tegen Marco Borsato wordt ook wel de 'rechtszaak van de eeuw' genoemd. De voormalig zanger wordt verdacht van ontucht met een 15-jarig meisje. Het vermeende slachtoffer zegt dat ze op die leeftijd is betast door Borsato. De grote media-aandacht rondom de zaak kan bij slachtoffers van soortgelijk misbruik veel losmaken. "Het duurt vaak jaren voordat slachtoffers praten over het misbruik", zegt Trudy de Vos van Fier.

Doorvragen, niet doordrammen

De aandacht voor de zaak kan niet alleen negatieve gevoelens en herinneringen oproepen, het kan ook ruimte bieden om het gesprek aan te gaan, benadrukt De Vos. "Er hangt bij slachtoffers vaak schaamte om erover te praten. Ze denken dat de ander er iets van zal vinden als ze hun verhaal doen."

Fier bereidt zich bewust voor op dagen als deze. De organisatie merkt dat veel mensen juist dan contact zoeken om anoniem hun verhaal te delen. "Soms horen we verhalen van veertig jaar geleden. Dat mensen nu pas beseffen dat wat toen is gebeurd, echt niet kon. Dan willen ze graag met ons praten."

Niet iedereen stapt direct naar een instantie. Vaak is het eerste gesprek met iemand uit de directe omgeving. "Dat kan op een onverwacht moment gebeuren. Het is dan belangrijk om rustig te blijven en goed te luisteren. Stel vragen over wat de ander kwijt wil, maar dring niet aan. En kijk daarna samen welke stappen gezet kunnen worden om hulp te krijgen."