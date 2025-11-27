Moeder van meisje in zaak Borsato bijt van zich af: 'Geschetst beeld klopt niet'

Nathalie Thielen, de moeder van het meisje dat aangifte deed tegen Marco Borsato wegens ontucht, doorbreekt de stilte. In een interview met het AD vertelt ze dat de rechtszaak haar zwaar valt en dat het beeld dat van haar en haar gezin wordt geschetst niet klopt. Volgens haar werd zij door Borsato en zijn advocaten neergezet als een vrouw bij wie alles om seks draait.

Thielen was goed bevriend met Borsato. Ze was destijds jarenlang voorzitter van zijn fanclub én zijn persoonlijke assistent. De zanger kwam regelmatig bij het gezin over de vloer en was als een soort pleegvader voor haar dochter.

In het interview benadrukt Thielen dat ze 'een heel vrije manier van denken' heeft over seks. "Ik vind seks heel leuk, mijn man ook." Ze zegt dat er tijdens de rechtszaak vooral een 'handjevol incidenten' uit 25 jaar werd uitvergroot. "Dan lijkt het heel wat." Volgens haar is dat beeld niet eerlijk en volledig uit zijn verband getrokken door de zanger.

Tijdens de Ochtendshow op 538 reageert Bram Moszkowicz op de uitlatingen van de moeder van het meisje in de media. Moszkowicz blikt ook vooruit op de uitspraak in de zaak:

4:07 Bram Moszkowicz over uitlatingen in de media van moeder van meisje uit Borsato-zaak

"Ik word tegenwoordig al nerveus als mijn bh-bandje onder mijn hemdje uitpiept, vanwege het signaal dat ik daarmee afgeef", zegt Thielen tegen de krant. Ze worstelt met het beeld dat mensen van haar hebben gekregen, al kan ze dat redelijk van zich afzetten. "Maar mijn directe omgeving heeft er ook last van. Dat raakt me."

Liefde tanken

Ook vertelt Thielen dat haar open manier van praten over relaties en intimiteit juist een reden was waarom Borsato graag bij haar thuis kwam. "Hij kwam hier dan ‘even liefde tanken’, zo noemde hij dat. Hij kwam vaak even vluchten als het thuis ongezellig of te druk was. Groot gezin, veel mensen over de vloer. Ze hadden twee tuinmannen, een huishoudster en een nanny. Er was altijd reuring daar."

Op de vraag of ze Marco Borsato soms nog mist, heeft ze een duidelijk antwoord. "Nu niet meer. Maar de eerste paar jaren... ja, dan mis je je beste vriend, je klankbord." Volgens haar is Borsato geen slecht mens. "Ik denk dat hij een goed mens is, die iets verkeerds heeft gedaan."

Op de eerste zittingsdag in oktober kwam Marco Borsato zelf ook aan het woord. In de video hieronder zie je zijn reactie op de beschuldigingen.

1:57 Marco Borsato emotioneel in laatste woord in rechtbank

Uitspraak

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tijdens de inhoudelijke zittingen op 28 en 30 oktober vijf maanden gevangenisstraf tegen Borsato voor ontucht met het toen 15-jarige meisje. Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs dat Borsato haar meerdere keren heeft betast.

De uitspraak van de rechtbank volgt op 4 december.