Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Twaalf jaar cel voor fatale schietpartij bij bloemenafdeling supermarkt

Rechtszaak

Vandaag, 11:38

Link gekopieerd

De rechtbank in Breda heeft woensdag twaalf jaar cel opgelegd aan de 24-jarige Jordy C. voor de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen op 22 juni vorig jaar. Daarbij kwam de 44-jarige Thomas van Wanrooij om het leven.

C. schoot aan het einde van de ochtend twee keer in de hal van de Jumbo in winkelcentrum Papegaaienburg op het slachtoffer, die kort daarna aan zijn verwondingen overleed.

Ruzie tussen twee vrouwen

Voorafgaand aan de schietpartij vond er in de supermarkt een ruzie plaats tussen twee vrouwen: de vriendin van C. en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Deze ruzie was aanleiding voor Van Wanrooij om naar de supermarkt te rijden. Daar deelde hij klappen uit aan C.

Nadat het winkelpersoneel hen richting de uitgang had gestuurd, volgde de schietpartij. C. stond op nog geen meter afstand van het slachtoffer toen hij op zijn bovenlichaam schoot. Even later volgde nog een tweede schot, terwijl het slachtoffer achter de verdachte aankwam.

Door ANP

Lees ook

OM eist 14 jaar cel voor fatale schietpartij bij bloemenafdeling Jumbo
OM eist 14 jaar cel voor fatale schietpartij bij bloemenafdeling Jumbo
Verdachte (24) schietpartij in supermarkt handelde "uit angst"
Verdachte (24) schietpartij in supermarkt handelde "uit angst"
'Schietincident in Jumbo Vlissingen vermoedelijk gevolg van familieconflict'
'Schietincident in Jumbo Vlissingen vermoedelijk gevolg van familieconflict'
Vlissingen opgeschrikt door twee schietpartijen, gemeente organiseert bijeenkomst
Vlissingen opgeschrikt door twee schietpartijen, gemeente organiseert bijeenkomst
Persoon (44) overleden na schietincident in Vlissingen, schutter aangehouden
Persoon (44) overleden na schietincident in Vlissingen, schutter aangehouden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.