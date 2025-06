Vlissingen opgeschrikt door twee schietpartijen, gemeente organiseert bijeenkomst

De gemeente Vlissingen organiseert maandag of dinsdag een bijeenkomst voor mensen die willen praten over de twee schietpartijen van dit weekend in de Zeeuwse stad. Burgemeester Bas van den Tillaar spreekt van "zeer ernstige gebeurtenissen".

Zondag overleed een 44-jarige man uit Vlissingen nadat hij was neergeschoten in een Jumbo-supermarkt aan de Papegaaienburg, vermoedelijk na een ruzie. Voor dit fatale incident is een 23-jarige verdachte aangehouden. In bovenstaande zie je dat veel hulpdiensten aanwezig waren bij de plek.

In de nacht van zaterdag op zondag raakte een 22-jarige inwoner van Vlissingen gewond toen hij werd beschoten in het Bellamypark.

Volgens Van den Tillaar lijkt er vooralsnog geen verband te bestaan tussen beide incidenten. Daar wordt nog wel onderzoek naar gedaan.

