Persoon (44) overleden na schietincident in Vlissingen, schutter aangehouden

In een supermarkt in Vlissingen is zondag geschoten tijdens een conflict tussen meerdere mensen, meldt de politie op X. Bij het schietincident is een persoon overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde in een supermarkt aan de Papegaaienburg. Ondanks alle medische hulp, is het slachtoffer overleden, aldus de politie op X. De politie is met meerdere eenheden aanwezig om onderzoek te doen.

Hart van Nederland/ANP