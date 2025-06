22-jarige man uit Schiedam zwaar mishandeld en beroofd, politie zoekt getuigen

In Rotterdam is een man in de nacht van vrijdag op zaterdag "zwaar mishandeld" en beroofd, meldt de politie. Het slachtoffer is een 22-jarige man uit Schiedam. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Het incident gebeurde aan de Hooghagen rond 02.30 uur. Bij het incident werd ook geschoten, maar het geloste schot heeft het slachtoffer niet geraakt. Wel werd de man geslagen door "meerdere mannen".

Er zijn "verschillende spullen" van de man weggenomen door de daders. Er is niemand aangehouden. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.

ANP