Drie zwaargewonden door aanrijding tussen vrachtwagen en auto in Drentse Spier

Drie mensen zijn zwaargewond geraakt door een aanrijding tussen een vrachtwagen en een auto op de A28 bij het Drentse dorp Spier, in de buurt van Nationaal Park Dwingelderveld. De gewonden waren inzittenden van de personenauto.

De snelweg blijft in zuidelijke richting de hele ochtend afgesloten tussen Beilen en Spier in de richting van Hoogeveen, meldt Rijkswaterstaat. Dat duurt tot ongeveer 12.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A7 en de A32.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd.

ANP