Scooterrijder gewond nadat hij op auto botst in Zuidland

Een scooterrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt nadat hij op een auto knalde op de Julianastraat in Zuidland. De politie bevestigt dat er een slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om de scooterrijder gaat en dat hij veel bloed verloor.

Het slachtoffer zou wel aanspreekbaar zijn geweest. Aan de zijkant van de auto is te zien dat het een harde knal moet zijn geweest. Hoe het met de bestuurder van de auto gaat, is niet bekend.

De weg was tijdelijk volledig afgesloten, maar is inmiddels weer open. De politie doet geen onderzoek meer naar het ongeluk. De automobilist zou uit een weg met haaientanden zijn gekomen, maar of dat iets met het ongeluk te maken had en wat er precies gebeurd is, is niet bekend.

Beeld: MediaTV