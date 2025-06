Fietsster (61) overleden na aanrijding Purmerend, automobilist gebruikte mogelijk drugs

Een 61-jarige vrouw uit Purmerend is vrijdag overleden nadat ze donderdagavond in haar woonplaats was aangereden door een auto. De automobllist is aangehouden, hij had mogelijk verdovende middelen gebruikt.

De vrouw fietste op de rotonde bij de Churchillaan en de Hannie Schaftstraat toen ze werd aangereden door de auto. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze is bezweken aan haar verwondingen, meldt de politie.

De automobilist, een 34-jarige man uit Purmerend, is donderdagavond meteen aangehouden.

ANP