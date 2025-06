Persoon doodgestoken in woning in Purmerend

In een woning aan het Cavaljeplein in Purmerend is zondagmiddag iemand doodgestoken. Volgens de politie waren de hulpdiensten snel ter plaatse, maar konden ze niet voorkomen dat het slachtoffer aan zijn verwondingen bezweek.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het is ook niet bekend of het slachtoffer de bewoner van het huis was. De politie zegt nog niets over een verdachte.

Hart van Nederland/ANP