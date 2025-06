Twee gewonden door steekpartij op strand Wijk aan Zee

Bij een steekpartij op het strand van Wijk aan Zee (Noord-Holland) zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen gewond geraakt.

Volgens de politie gebeurde het incident tijdens een feestje rond een kampvuur. Rond 01.00 uur sprak een 26-jarige man uit Heemskerk een groep bezoekers aan met de vraag of iemand een sigaret voor hem had. Toen bleek dat niemand er een had, gooide de man zand op het vuur. Dit leidde tot een gevecht, waarbij uiteindelijk met een mes werd gestoken.

Twee mannen, afkomstig uit Heemskerk en Haarlem, raakten gewond. Eén van hen is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Onder invloed

De 26-jarige verdachte is aangehouden. Hij bleek onder invloed van meerdere verdovende middelen. De politie laat weten dat er aangiften worden gedaan. Het mes is in beslag genomen.

ANP