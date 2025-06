Man (25) opgepakt na aanrijding en neersteken van man (24) in Groningen

De politie heeft een 25-jarige man uit Groningen aangehouden in verband met een gewelddadig incident in de stad. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 24-jarige plaatsgenoot aangereden door een auto en daarna vermoedelijk ook neergestoken, na een conflict.

De aanhouding vond zondag plaats, maar werd pas maandagmiddag door de politie bekendgemaakt. De verdachte wordt momenteel verhoord. Uit het lopende onderzoek moet blijken wat zijn precieze rol is geweest bij het incident.

Rond 02.30 uur kwam bij de politie een melding binnen van een aanrijding op de Zonnelaan in Groningen. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het op dit moment met hem gaat, is nog niet bekendgemaakt.

ANP