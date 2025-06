Man (24) die werd aangereden in Groningen ook neergestoken

De 24-jarige man die in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond raakte bij een aanrijding op de Zonnelaan in Groningen, blijkt niet alleen aangereden te zijn maar ook te zijn neergestoken. Dat laat de politie zaterdag weten. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis.

Meerdere hulpdiensten kwamen rond 02.35 uur massaal ter plaatse. Eerder werd gemeld dat de man was aangereden door een automobilist, die ook nog minstens één andere auto raakte. Toen hulpverleners het slachtoffer onderzochten, ontdekten zij ook steekwonden.

De politie vermoedt dat er een conflict aan het incident voorafging, maar de toedracht is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet uitgebreid onderzoek en roept getuigen en mensen met camerabeelden op om zich te melden.

Eerder meldde de politie nog dat het slachtoffer een fietser zou zijn, maar dat blijkt niet te kloppen.

Hart van Nederland/ANP