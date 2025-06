Man (24) zwaargewond bij aanrijding in Groningen

Een 24-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een aanrijding door een automobilist in Groningen.

Het ongeval gebeurde rond 02.35 uur op de Zonnelaan. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances, een traumateam en de brandweer, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

De betrokken automobilist heeft naast de man minstens één andere auto geraakt. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

Eerder meldde de politie nog dat het slachtoffer een fietser zou zijn, maar dat blijkt niet te kloppen.