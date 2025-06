Automobilist naar ziekenhuis na ongeluk, vrachtwagenchauffeur gearresteerd

Een automobilist is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk met een vrachtwagen in Boven-Leeuwen. De Van Heemstraweg, waar het ongeluk plaatsvond, is afgesloten. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor rijden onder invloed, meldt de politie.

Vrijdagochtend rond 05.50 uur botsten de vrachtwagen en auto op elkaar, mogelijk frontaal, meldt de Gelderlander. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. De auto belandde in een greppel en de bestuurder moest worden bevrijd door de brandweer.

Een traumahelikopter werd opgeroepen en ook een ambulance kwam naar de plek van het ongeluk. Hoe het met de automobilist gaat, is onduidelijk.