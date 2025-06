Zwaargewonde vrouw gevonden in huis Bunschoten, buurt vreest misdrijf

In een woning aan de Harderwijkerbank in Bunschoten is vrijdagmiddag rond 14.30 uur een zwaargewonde vrouw aangetroffen. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie houdt rekening met meerdere scenario’s, waaronder een mogelijk misdrijf.

Volgens omwonenden zou de vrouw al uren in haar woning hebben gelegen. Een buurman vertelt dat hij heeft gehoord dat ze mogelijk “al twaalf uur onder de trap lag”. Haar dochter zou alarm hebben geslagen nadat zij geen contact met haar kreeg: “Ze heeft haar een paar keer geappt en gebeld, maar kreeg geen gehoor. Toen is ze zelf gaan kijken,” vertelt hij aan Hart van Nederland.

Een buurtbewoonster zegt dat ze rond 03.00 uur ’s nachts glasgerinkel hoorde. “Ik dacht: er breekt een glas. En toen heb ik verder geslapen,” vertelt de buurvrouw, die al zestien jaar naast het slachtoffer woont. “Het is een hele lieve buurvrouw, altijd aan het wandelen of in de tuin. Haar man is een paar jaar geleden overleden.” De buurt blijft intussen in het ongewisse over wat er is gebeurd. “Ik denk aan een overval, maar hoe ze bij haar binnen zijn gekomen... geen idee. Hopelijk komt ze er fysiek en mentaal bovenop.”

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Auto te water, inzittenden gevlucht

De politie heeft de hele straat afgezet. In het voorraam van de woning zit een groot gat en forensisch specialisten doen uitgebreid onderzoek. De brandweer heeft een zichtscherm geplaatst om het werk van de recherche af te schermen.

Slechts 250 meter verderop, aan de Heemstedesingel, raakte eerder die nacht een auto te water. De inzittenden sloegen op de vlucht voordat hulpdiensten ter plaatse waren. Of er een verband is tussen beide incidenten, wordt nog onderzocht.

“Het maakt me eerlijk gezegd een beetje bang,” zegt een buurman. “Je hoort van alles, dat ze overvallen en geslagen is. Maar de politie laat nog weinig los. Wat er ook is gebeurd: dit verwacht je hier niet.”