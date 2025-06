'Schietincident in Jumbo Vlissingen vermoedelijk gevolg van familieconflict'

Het lijkt er volgens burgemeester Van den Tillaar van de gemeente Vlissingen sterk op dat het schietincident van afgelopen zondag in een Jumbo-supermarkt in diezelfde plaats het gevolg is van een "intern familieconflict". Dat meldt Omroep Zeeland dinsdag. Zondag overleed een 44-jarige man uit Vlissingen nadat hij was neergeschoten in de supermarkt aan de Papegaaienburg. Voor dit fatale incident is een 23-jarige verdachte aangehouden.

Niet alleen was er zondag een schietincident in een supermarkt in de Zeeuwse plaats, ook werd er in de nacht van zaterdag op zondag een 22-jarige inwoner van Vlissingen gewond toen hij werd beschoten in het Bellamypark. De burgemeester kan niet bevestigen dat de twee schietincidenten iets met elkaar te maken hebben. Wel laat hij weten dat het incident in de Jumbo in de privésfeer zit. "Dit lijkt een familieconflict te zijn", aldus de burgemeester.

Stille tocht

Dinsdag vond er in het gemeentehuis een bijeenkomst plaats voor mensen die wilden praten over de twee schietpartijen van dit weekend in de Zeeuwse stad. "Wat bijblijft is dat mensen erg geschrokken zijn", aldus de burgemeester na de bijeenkomst. "Je bent boodschappen aan het doen en je wordt met dit geconfronteerd. Dat heeft een enorme impact op mensen."

De familie van het 44-jarige slachtoffer van het schietincident is van plan een stille tocht te organiseren. Deze zal waarschijnlijk op vrijdag 27 juni plaatsvinden.