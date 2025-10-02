Verdachte (24) schietpartij in supermarkt handelde "uit angst"

De 24-jarige Jordy C., die vastzit op verdenking van het doodschieten van een 44-jarige man in een supermarkt in Vlissingen, zegt "uit angst en zelfverdediging" op het slachtoffer te hebben geschoten. "Ik vind het heel erg voor de nabestaanden. Het was niet mijn bedoeling", zei C. donderdag in de rechtbank in Breda over de dodelijke schietpartij op zondag 22 juni.

De schietpartij was aan het eind van de ochtend in de Jumbo aan de Papegaaienburg, in het bijzijn van klanten en personeel. Kort daarna hield de politie Vlissinger C. als vermoedelijke schutter in de omgeving aan. De politie vond daarbij een vuurwapen.

Justitie verdenkt C. ervan het slachtoffer van het leven te hebben beroofd, waarbij hij op zeer korte afstand zou hebben geschoten. Het schietincident is vastgelegd door camera's. Justitie heeft een compilatie van de beelden gemaakt, bleek op de eerste inleidende zitting.

Noodweer

De advocaat van de verdachte zegt dat kort voor de schietpartij een andere schermutseling in de supermarkt plaatsvond, waarbij zijn cliënt zou zijn geslagen door onder andere het latere slachtoffer. De 44-jarige Vlissinger zou daarna C. hebben opgewacht bij de uitgang van de winkel.

"Mijn cliënt heeft bij het schietincident gehandeld uit angst, omdat hij bang was opnieuw te worden aangevallen", zegt advocaat Maarten Pijnenburg, die daarom een beroep wil doen op noodweer. Volgens de raadsman trachtte de verdachte aanvankelijk te schieten op de benen van zijn tegenstander.

Ooggetuigen

Van de vechtpartij in de supermarkt die aan het schieten voorafging, zijn geen beelden. Daarom wil de raadsman daar ooggetuigen over horen. De ruzie zou zijn ontstaan tussen de vriendin van de verdachte en een ander meisje. Volgens Pijnenburg zou C. de ruziënde partijen juist uit elkaar hebben willen halen.

De zaak gaat verder op 16 december, met een tweede inleidende zitting. Tot die tijd wordt C. onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Hij wordt komende tijd opnieuw gehoord over het scenario dat hij handelde uit zelfverdediging.