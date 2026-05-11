OM eist 14 jaar cel voor fatale schietpartij bij bloemenafdeling Jumbo

Het Openbaar Ministerie heeft maandag een celstraf van veertien jaar geëist tegen de 24-jarige Jordy C. voor de dodelijke schietpartij in een Jumbo in Vlissingen. Daarbij kwam de 44-jarige Thomas van Wanrooij om het leven.

De schietpartij gebeurde op 22 juni vorig jaar in winkelcentrum Papegaaienburg. In de supermarkt ontstond eerst een vechtpartij tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Niet veel later werd er geschoten bij de bloemenafdeling, waar op dat moment ook klanten en medewerkers aanwezig waren.

Geen moord

Volgens het Openbaar Ministerie is geen sprake van moord, omdat er geen vooraf bedacht plan zou zijn geweest. Het OM ziet de zaak daarom als doodslag. Jordy C. verklaarde dat hij handelde uit angst en uit zelfverdediging, maar volgens justitie klopt dat niet en was er geen sprake van noodweer.

Naast de gevangenisstraf wil het OM ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. Daarmee kan de verdachte verplicht worden behandeld. Gedragsdeskundigen hebben vastgesteld dat hij licht verminderd toerekeningsvatbaar is.

De rechtbank doet op 27 mei uitspraak.