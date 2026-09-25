Efe Y. zegt ontoerekeningsvatbaar te zijn na dood Syrische tieners

De 25-jarige Efe Y., verdacht van het doodschieten van twee Syrische jongens in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam-West, heeft tegen zijn advocaat gezegd dat hij ontoerekeningsvatbaar is en geen gevangenisstraf krijgt, maar tbs met dwangverpleging. Advocaat Henk Koopman meldde dat vrijdag tijdens de derde inleidende zitting, nadat Y.'s persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) was afgerond.

Y. verbleef tot 20 augustus in het PBC. Het rapport van de deskundigen daar is volgende maand klaar. Koopman zei dat hij met zijn mededeling "een tipje van de sluier" oplichtte. Y. had forse psychiatrische problemen; in mei 2025 heeft de rechtbank een zorgmachtiging afgegeven.

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Het Openbaar Ministerie verdenkt Y. ervan dat hij de twee jongens van 16 en 18 jaar oud op 1 januari heeft doodgeschoten. Een derde jongen (17) wist te ontkomen. De slachtoffers waren volgens justitie op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijd.

Het rechercheonderzoek is nog in volle gang, aldus de officier van justitie.

Advocaat vindt bewijs tegen Efe Y. onvoldoende

Y.'s advocaat meent dat het onderzoek tot dusver te weinig bewijs heeft opgeleverd om Y. nog langer vast te houden. De raadsman stelt dat zijn cliënt ten tijde van de schietpartij niet in het park was. Volgens de rechtbank is de verdenking sterk genoeg om Y. langer in voorarrest te houden.

Y. weigert een verklaring af te leggen. Hij was vrijdag niet op de zitting aanwezig. Het OM drong al eerder aan op een verklaring en riep hem opnieuw op openheid van zaken te geven.

Neven verklaren over prankcall voor schietpartij

Eerder werd bekend dat twee neven van Y. hebben verklaard dat zij youtuber en 'prankcaller' Rouand hebben gebeld en hem hebben betaald om Y. te bellen en een gangsterverhaal te verzinnen. Y. zou kwaad zijn geworden op de beller en hem hebben gezegd dat hij naar een blauwe brug in het park moest komen. Kort daarna voltrok de schietpartij zich daar.

De volgende inleidende zitting is op 11 december.