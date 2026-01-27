Man (25) aangehouden voor doden tieners (16 en 18) op nieuwjaarsdag

In het onderzoek naar de dood van twee Syrische tieners in Amsterdam Nieuw-West heeft de politie heeft een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van het doden van de 16-jarige Mohammad en de 18-jarige Mohammed, die op nieuwjaarsdag werden doodgeschoten in het Piet Wiedijkpark.

Het schietincident vond plaats op donderdagavond 1 januari rond 23:45 uur. De politie kreeg een melding en trof in het park twee jongens aan met schotwonden. Agenten verleenden direct eerste hulp, maar dat mocht niet meer baten. Beide tieners overleden ter plaatse.

De slachtoffers uit Syrië verbleven bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in Amsterdam. Een derde jongen, die samen met Mohammad en Mohammed in het park was, wist te ontkomen aan het vuurwapengeweld. De verdachte sloeg direct na het schietincident op de vlucht.

Verdachte vast

Na de schietpartij startte de politie een groot onderzoek onder leiding van een Team Grootschalige Opsporing. Dat leidde op dinsdag 20 januari tot de aanhouding van een 25-jarige Amsterdammer. De aanhouding kon volgens een woordvoerder van de politie niet eerder naar buiten worden gebracht "in het belang van het onderzoek".

De verdachte zit vast in alle beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Of de twee tieners de verdachte kenden, is niet bekend. Hetzelfde geldt voor het motief van de verdachte. De politiewoordvoerder wil daarover geen informatie delen in het belang van het onderzoek.

Getuigen

Of nog meer aanhoudingen zullen volgen in de zaak, is onduidelijk. Het politieonderzoek is nog in volle gang. De politie roept getuigen op zich te melden. Het onderzoeksteam is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord rond het Piet Wiedijkpark vóór, tijdens of na het schietincident. Ook beeldmateriaal, bijvoorbeeld van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams, kan van groot belang zijn.

Tips kunnen worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Beeldmateriaal kan ook worden geüpload via het tipformulier van de politie.