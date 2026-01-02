Twee doodgeschoten tieners in Amsterdam woonden in COA-opvang

De twee tieners van 16 en 18 jaar die donderdagavond zijn doodgeschoten in Amsterdam Nieuw-West, woonden allebei in een opvanglocatie voor asielzoekers van het COA. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Het Parool. Wat de aanleiding was voor de schietpartij, is nog niet bekend.

De dader is na het schietincident gevlucht. De politie onderzoekt of er sprake is van één of meerdere verdachten. Het Parool meldt op basis van ingewijden dat er mogelijk een breder conflict speelt tussen jongeren uit Syrië en Zuid-Amerika. Dat zou ook de onderliggende oorzaak zijn van een steekincident op een school in Amsterdam Nieuw-West, waarbij op 19 december een 16-jarige jongen in zijn been werd gestoken. Een woordvoerder van de politie en een woordvoerder van het COA kunnen dit niet bevestigen.

Het slachtoffer van 16 jaar verbleef in een opvangcentrum in Delft. De 18-jarige jongen woonde in een opvanglocatie in Amsterdam. De schietpartij vond donderdag kort voor middernacht plaats bij het Piet Wiedijkpark in Amsterdam.