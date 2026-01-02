Slachtoffers dodelijke schietpartij Amsterdam zijn 16 en 18

De slachtoffers van de schietpartij in Amsterdam Nieuw-West zijn twee tieners. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Delft en een 18-jarige jongen uit Amsterdam, meldt de politie.

De politie onderzoekt of er sprake is van een of meerdere verdachten, aldus een woordvoerder. Er is nog niemand aangehouden.

Een melding van de schietpartij bij het Piet Wiedijkpark kwam binnen om 23.45 uur op nieuwjaarsdag. De twee slachtoffers zijn ter plekke overleden.