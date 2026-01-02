Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Slachtoffers dodelijke schietpartij Amsterdam zijn 16 en 18

Crime

Vandaag, 09:15 - Update: 7 minuten geleden

Link gekopieerd

De slachtoffers van de schietpartij in Amsterdam Nieuw-West zijn twee tieners. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Delft en een 18-jarige jongen uit Amsterdam, meldt de politie.

De politie onderzoekt of er sprake is van een of meerdere verdachten, aldus een woordvoerder. Er is nog niemand aangehouden.

Een melding van de schietpartij bij het Piet Wiedijkpark kwam binnen om 23.45 uur op nieuwjaarsdag. De twee slachtoffers zijn ter plekke overleden.

Door ANP

Lees ook

Twee doden door schietpartij in Amsterdam Nieuw-West
Twee doden door schietpartij in Amsterdam Nieuw-West

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.