Twee doden door schietpartij in Amsterdam Nieuw-West

In Amsterdam zijn twee mensen om het leven gekomen door een schietpartij, meldt de politie van de hoofdstad op Bluesky.

De schietpartij vond donderdag rond 23.45 uur plaats bij brug 721, nabij het Piet Wiedijkpark in Nieuw-West.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. De politie doet momenteel onderzoek en zegt in de loop van vrijdagochtend met meer informatie te komen.