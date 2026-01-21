Volg Hart van Nederland
Posters op COA-locaties na schietpartij waarbij twee jongens omkwamen

Posters op COA-locaties na schietpartij waarbij twee jongens omkwamen

Crime

Vandaag, 16:56 - Update: 2 uur geleden

De Amsterdamse politie is een speciale campagne gestart op opvanglocaties voor asielzoekers. Dat gebeurt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij waarbij twee Syrische jongens van 16 en 18 jaar om het leven kwamen. De campagne richt zich vooral op COA-locaties, waar veel jonge asielzoekers verblijven.

Volgens politiechef Peter Holla is dat nodig omdat de gemeenschap gesloten is. "We merken dat het een gesloten gemeenschap is", zegt hij tegen AT5. "Wij proberen ze uit te leggen dat wij politie zijn waar zij niet bang voor hoeven te zijn. Zij hebben daar natuurlijk andere ervaringen mee."

Via de posters, die in het Nederlands, Engels en Arabisch worden verspreid, roept de politie mensen op om zich te melden als ze meer informatie hebben over de zaak. "Misschien ken jij de jongens of heb jij iets gezien of gehoord rondom hun dood", zo valt te lezen. "Ook foto's en videobeelden kunnen helpen bij het onderzoek." Op de posters staat ook dat eventuele gesprekken met de politie geen gevolgen hebben voor iemands asielprocedure.

Jongens doodgeschoten

Op nieuwjaarsdag werden de twee jongens doodgeschoten in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam Nieuw-West. De tieners verbleven op een Amsterdamse opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers.

Met de campagne wil Holla COA-bewoners duidelijk maken dat ze vrij zijn om aan de politie of aan vertrouwenspersonen "een verhaal te vertellen dat relevant kan zijn". De politie houdt vooralsnog rekening met meerdere scenario's. Updates in de zaak zijn er nog niet, laat een woordvoerder weten. "Het onderzoek loopt nog en dit is een nieuwe poging om getuigen te vinden", zegt zij.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

