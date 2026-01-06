Derde jongen ontkomt aan dodelijke schietpartij Amsterdam

Bij de schietpartij waarbij op nieuwjaarsdag twee tieners van 16 en 18 jaar om het leven kwamen in Amsterdam Nieuw-West, was nog een derde persoon aanwezig. Dat bevestigt de politie. Deze jongen wist te ontkomen en raakte niet gewond.

Volgens de politie lijkt het erop dat de twee slachtoffers geen enkele kans hebben gehad. De schietpartij vond plaats in het Piet Wiedijkpark. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie kan dinsdagmiddag nog niets zeggen over de identiteit van de derde jongen. Wel is duidelijk dat hij als getuige wordt gezocht.

De drie jongens verbleven in een opvanglocatie voor asielzoekers in Amsterdam. Het 16-jarige slachtoffer stond officieel ingeschreven bij een opvangcentrum in Delft.

Getuigen

Alle scenario’s liggen volgens de politie nog open. In het Piet Wiedijkpark is een tekstbord geplaatst met een oproep aan getuigen. Ook staat er dinsdagmiddag een politiebus aan de Pieter Calandlaan, waar wijkagenten en de gemeente in gesprek gaan met mogelijke getuigen.

Het Parool meldde op basis van ingewijden eerder dat er mogelijk een breder conflict speelt tussen jongeren uit Syrië en uit Zuid-Amerika. Dat konden de politie, een woordvoerder van het COA en de gemeente nog niet bevestigen.