Halsema: dood van twee asielzoekers is 'echt gruwelijk'

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt de dood van twee jonge asielzoekers op Nieuwjaarsdag 'heel akelig'. "Twee zulke jonge jongens, dood, vermoord, is natuurlijk echt gruwelijk", zegt ze in gesprek met stadszender AT5.

Halsema vindt het 'pijnlijk en tragisch' omdat het om jongens gaat die in Nederland veiligheid zochten. "En dan zo eindigen." In het programma van AT5 spreekt ze van "een heel naar begin" van het nieuwe jaar.

Weinig bekend over toedracht

De twee jongens van 16 en 18 jaar werden donderdag even voor middernacht in het Piet Wiedijkpark in Nieuw-West doodgeschoten. De dader of daders zijn gevlucht. Volgens Halsema is nog weinig bekend over de achtergrond en toedracht en moet het onderzoek van de politie worden afgewacht.

Het Parool meldde op basis van ingewijden dat er mogelijk een breder conflict speelt tussen jongeren uit Syrië en uit Zuid-Amerika. Daarover kon Halsema niets zeggen.