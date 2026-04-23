YouTuber krabbelt terug na ontkenning rol bij fatale prankcall Amsterdam

Rechtszaak

Vandaag, 13:36 - Update: 42 minuten geleden

De YouTuber die woensdag verklaarde niet betrokken te zijn bij de prankcall met Efe Y., die voorafging aan de dodelijke schietpartij in Amsterdam, komt daar nu op terug. De Telegraaf wist de opnames van de stream waarin het telefoongesprek zou zitten te bemachtigen. De YouTuber was wel aan het streamen op de avond waarop twee Syrische jongens om het leven kwamen.

Via zijn advocaat laat hij aan de krant weten dat er eerder verwarring was over de datum van de stream met daarin de prank. "Bij een nadere analyse van de inmiddels bij cliënt bekende informatie, moet hij deze ontkenning rectificeren. Cliënt betreurt de ontstane verwarring."

Prankcall-kanaal

Volgens het OM was verdachte Efe Y. door een 'prankcaller' naar een brug in het Piet Wiedijkpark gelokt. Daar schoot hij op drie jongens van 16, 17 en 18 jaar. Alleen de 17-jarige overleefde. De slachtoffers kwamen uit Syrië en verbleven in asielzoekerscentra. Volgens het OM waren ze op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd.

Degene die belde, is een YouTuber met een zogeheten 'prankcall-kanaal'. Kijkers kunnen een geldbedrag doneren aan de man, met daarbij een opdracht om iemand te bellen. In zo'n telefoontje wordt degene die wordt gebeld voor de gek gehouden, of wordt er een grap met diegene uitgehaald. Het OM stelt dat "dit er behoorlijk grof aan toe kan gaan".

Schendingen

Het OM zegt aanwijzingen te hebben dat een familielid van Y. de prankcaller die avond heeft ingeschakeld, met de boodschap om Y. te bellen met een verzonnen 'gangsterverhaal'.

Een woordvoerder van YouTube laat aan Hart van Nederland weten dat hun gedachten uitgaan naar de familie en nabestaanden van de slachtoffers. "We onderzoeken het betreffende kanaal momenteel actief en grijpen in als we schendingen van ons beleid vaststellen."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

