'Prank call mogelijk aanleiding voor schietpartij waarbij tieners stierven'

Rechtszaak

Vandaag, 12:41 - Update: 2 uur geleden

De twee tieners die op nieuwjaarsdag in een park in Amsterdam werden doodgeschoten, waren volgens het OM "op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijd". Verdachte Efe Y. (25) zou direct hebben geschoten. "Er was geen tijd voor ruzie, een gesprek of een aanval vanuit hen", zei de officier woensdag in de rechtbank.

Volgens het OM was Y. door een "prank caller" naar een brug in het Piet Wiedijkpark gelokt. Daar schoot hij op drie jongens van 16, 17 en 18 jaar. Alleen de 17-jarige overleefde. De slachtoffers kwamen uit Syrië en verbleven in asielzoekerscentra.

Degene die belde, is een youtuber met een zogeheten "prankcall-kanaal". Kijkers kunnen een geldbedrag doneren aan de man met daarbij een opdracht om iemand te bellen. In zo'n telefoontje wordt degene die wordt gebeld voor de gek gehouden, of wordt er een grap bij diegene uitgehaald. Het OM stelt dat "dit er behoorlijk grof aan toe kan gaan".

Lees ook:

Politie zoekt belangrijke getuige na dubbele moord op Syrische tieners
Het OM zegt aanwijzingen te hebben dat een familielid van Y. de prank caller die avond heeft ingeschakeld met de boodschap om Y. te bellen met een verzonnen "gangsterverhaal".

Vuurwapen

De verdachte verbleef op een paar honderd meter afstand van het park, in het huis van zijn oma. Een getuige verklaarde dat Y. op 2 januari naar hem toe was gekomen en had gezegd op mensen te hebben geschoten in het park, "omdat er nog mensen laat daar waren". Het vuurwapen dat hij zou hebben gebruikt, is niet gevonden. Het OM benadrukt dat het politieonderzoek nog in volle gang is en dat er nog meerdere getuigen gehoord moeten worden.

Y. heeft een ernstige psychische aandoening en zou geen medicatie hebben genomen. Hij wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum en zwijgt voorlopig over de zaak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

