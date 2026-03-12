Politie zoekt belangrijke getuige na dubbele moord op Syrische tieners

De politie is dringend op zoek naar een belangrijke getuige in het onderzoek naar de dood van twee Syrische tieners in Amsterdam Nieuw-West. De 16-jarige Mohammad en de 18-jarige Mohammed werden op nieuwjaarsdag doodgeschoten in het Piet Wiedijkpark. Eind januari werd een 25-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden, hij zit nog altijd vast.

Het schietincident gebeurde op donderdag 1 januari rond 23:45 uur. Agenten kregen een melding van schoten en troffen in het park twee jongens aan met schotwonden. Hulpverleners probeerden hen nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Beide tieners overleden ter plaatse.

Eind februari werd in het park nog onderzoek gedaan. De politie zocht in het water en de bosjes naar het moordwapen:

0:33 Grote zoekactie naar wapen na dodelijke schoten op tieners Amsterdam

Belangrijke getuige

Op hetzelfde moment loopt er volgens de politie iets verderop een getuige die mogelijk meer heeft gezien of gehoord van het schietincident. Op camerabeelden is te zien dat een man met een witte jas uit de richting van de Theo Bouwmeesterhof, het Piet Wiedijkpark inloopt. Eenmaal in het park, slaat hij rechtsaf. Het onderzoeksteam van de politie komt graag in contact met deze getuige.

Uit onderzoek blijkt dat de slachtoffers uit Syrië kwamen en tijdelijk verbleven in een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Amsterdam. Een derde jongen die bij hen was, wist weg te komen toen er werd geschoten. De schutter vluchtte direct na het incident.

Herken jij de getuige of heb jij meer informatie? Neemt dan contact op met de politie, dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.