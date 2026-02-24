Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Onderzoek naar moord op twee tieners Amsterdam: 'mogelijk willekeur'

Crime

Vandaag, 12:26 - Update: Vandaag, 12:42

Link gekopieerd

Het scenario dat twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag willekeurig zijn doodgeschoten, wordt serieus onderzocht. Politie en Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat de slachtoffers mogelijk geen specifiek doelwit waren in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam Nieuw-West.

De jongens van 16 en 18 jaar oud werden rond 23.45 uur met schotwonden gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Beiden verbleven in een opvanglocatie van het COA in Amsterdam. Een derde jongen wist te ontkomen aan het vuurwapengeweld.

Zoektocht naar cruciaal bewijs

Het wapen waarmee is geschoten, is nog altijd spoorloos. Daarom wordt het park opnieuw doorzocht. Zolang het vuurwapen niet is gevonden, blijft onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld en waarom juist deze jongens slachtoffer zijn geworden.

Een 25-jarige Amsterdammer is aangehouden en blijft voorlopig vastzitten.

Lees ook

Derde jongen ontkomt aan dodelijke schietpartij Amsterdam
Derde jongen ontkomt aan dodelijke schietpartij Amsterdam
Twee doodgeschoten tieners in Amsterdam woonden in COA-opvang
Twee doodgeschoten tieners in Amsterdam woonden in COA-opvang
Slachtoffers dodelijke schietpartij Amsterdam zijn 16 en 18
Slachtoffers dodelijke schietpartij Amsterdam zijn 16 en 18

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.