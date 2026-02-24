Onderzoek naar moord op twee tieners Amsterdam: 'mogelijk willekeur'

Het scenario dat twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag willekeurig zijn doodgeschoten, wordt serieus onderzocht. Politie en Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat de slachtoffers mogelijk geen specifiek doelwit waren in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam Nieuw-West.

De jongens van 16 en 18 jaar oud werden rond 23.45 uur met schotwonden gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Beiden verbleven in een opvanglocatie van het COA in Amsterdam. Een derde jongen wist te ontkomen aan het vuurwapengeweld.

Zoektocht naar cruciaal bewijs

Het wapen waarmee is geschoten, is nog altijd spoorloos. Daarom wordt het park opnieuw doorzocht. Zolang het vuurwapen niet is gevonden, blijft onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld en waarom juist deze jongens slachtoffer zijn geworden.

Een 25-jarige Amsterdammer is aangehouden en blijft voorlopig vastzitten.