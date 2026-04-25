Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kanaal prankcaller door YouTube offline gehaald na dodelijke schietpartij

Crime

Vandaag, 17:02

Link gekopieerd

Het kanaal van prankcaller (telefonische grappenmaker) Rouand is door YouTube offline gehaald. Dat heeft volgens YouTube te maken met "schendingen van ons beleid voor veiligheid van kinderen", laat Rouands advocaat Gerald Roethof weten.

Volgens Roethof heeft YouTube het uitdrukkelijk niet gehad over "het trieste schietincident waarbij twee Syrische tieners kwamen te overlijden". Het Openbaar Ministerie ziet de youtuber op dit moment als getuige en niet als verdachte, "behoudens nieuwe ontwikkelingen", aldus de raadsman. Hij zegt dat Rouand nadenkt over "een nadere invulling van zijn activiteiten op social media" en daar ook met de videowebsite over in gesprek gaat.

Contact met schutter

De youtuber gaf eerder deze week toe kort voor het schietincident gebeld te hebben met Efe Y., die ervan wordt verdacht op nieuwjaarsdag de twee tieners te hebben doodgeschoten in Amsterdam. Eerder ontkende Rouand nog dat hij met Efe Y. had gebeld.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.