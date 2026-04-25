Kanaal prankcaller door YouTube offline gehaald na dodelijke schietpartij

Het kanaal van prankcaller (telefonische grappenmaker) Rouand is door YouTube offline gehaald. Dat heeft volgens YouTube te maken met "schendingen van ons beleid voor veiligheid van kinderen", laat Rouands advocaat Gerald Roethof weten.

Volgens Roethof heeft YouTube het uitdrukkelijk niet gehad over "het trieste schietincident waarbij twee Syrische tieners kwamen te overlijden". Het Openbaar Ministerie ziet de youtuber op dit moment als getuige en niet als verdachte, "behoudens nieuwe ontwikkelingen", aldus de raadsman. Hij zegt dat Rouand nadenkt over "een nadere invulling van zijn activiteiten op social media" en daar ook met de videowebsite over in gesprek gaat.

Contact met schutter

De youtuber gaf eerder deze week toe kort voor het schietincident gebeld te hebben met Efe Y., die ervan wordt verdacht op nieuwjaarsdag de twee tieners te hebben doodgeschoten in Amsterdam. Eerder ontkende Rouand nog dat hij met Efe Y. had gebeld.