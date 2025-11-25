OM over moord op 17-jarige Lisa uit Abcoude: 'Bewijs stapelt zich op'

De verdachte in de zaak rond de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude blijft langer vastzitten. Dat besloot de rechtbank na de eerste pro-formazitting in Amsterdam. Tijdens de zitting werd de stand van het onderzoek besproken en schetste de officier van justitie een tijdlijn van de nacht, aan de hand van gevonden camerabeelden. Volgens het Openbaar Ministerie stapelt het bewijs zich op tegen de verdachte.

De officier van justitie vertelde dat Lisa in de nacht van 19 op 20 augustus twee keer zou zijn aangevallen door de vermoedelijk 22-jarige verdachte. Kort na 04.00 uur belde Lisa 112 omdat ze werd achtervolgd. Ze zei dat ze "het gras in was gefietst", was geslagen en in de sloot was geduwd.

De centralist vertelde dat er hulp onderweg was, maar even later begon Lisa te gillen: "nee, help me, stop alsjeblieft". Daarna werd het stil. Enkele minuten later vonden agenten haar levenloze lichaam langs het fietspad aan de Holterbergweg in Duivendrecht.

Na de dood van Lisa werden door het hele land fietstochten en andere initiatieven georganiseerd, door en voor vrouwen, om de nacht terug te eisen. René Vuijst uit Naarden besloot gratis SOS-fluitjes te maken, die moeten zorgen voor meer veiligheid op straat. Hieronder vertelt hij daarover:

1:56 René maakt SOS-fluitjes voor veiligere straten

Bewijs

Camerabeelden schetsen volgens het OM een duidelijk spoor. Te zien is hoe Lisa vanaf het Leidseplein naar huis fietst, terwijl de verdachte haar enige tijd volgt. Rond 04.00 uur fietsen ze vlak achter elkaar. Eenentwintig seconden later stuurt de fiets van Lisa een crashdetectiemelding naar de fietsapp op haar telefoon. Dat is vermoedelijk het moment waarop de verdachte haar van de weg duwde. Volgens camerabeelden fietste de verdachte daarna eerst weg, maar keerde na enkele minuten terug. "Dat komt overeen met de informatie uit de 112-melding," aldus de officier van justitie.

In de buurt van haar lichaam werden Lisa’s pasjes, telefoon en een telefoonhoesje gevonden. Op het hoesje zat bloed van Lisa en DNA van de verdachte. Ook werd een trui aangetroffen die de verdachte eerder die nacht droeg. Op latere camerabeelden droeg hij die trui niet meer.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Fiets

De verdachte werd later die nacht gefilmd bij het asielzoekerscentrum, waar hij zich uitgebreid stond te wassen. Bij het AZC vond de politie de fiets die eerder op camerabeelden te zien was. Op die fiets werd DNA van de verdachte aangetroffen. In zijn locker lagen de fietssleutel en een mes. Dat mes bevatte DNA van Lisa en zou een dag eerder bij de Action zijn gekocht.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 22-jarige verdachte niet alleen van de moord op Lisa, maar ook van een verkrachting aan de Weesperzijde in Amsterdam, enkele dagen eerder, en van een poging tot seksueel geweld op 10 augustus. De zaken werden aanvankelijk los van elkaar onderzocht, maar op de trui die in de zaak rond Lisa werd gevonden, zat niet alleen zijn DNA, maar ook dat van het slachtoffer van de verkrachting.

Verdachte zegt zich niets te herinneren

De verdachte ontkent de feiten niet, maar zegt dat hij zich niets kan herinneren en stemmen hoorde. "Sinds zijn jonge jaren hoort hij schreeuwende en gillende stemmen. Soms geven de stemmen hem de opdracht iets te doen. Vooral ’s avonds en ’s nachts hoort hij die stemmen", zegt de raadsman van de verdachte. "Hij verliet het COA omdat hij de stemmen hoorde. Bij terugkomst had hij een verwonding aan zijn hand en vond een mes in zijn locker. Maar hij wist niet hoe hij hieraan kwam." Hij wordt op een later moment onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Over zijn afkomst bestaat nog altijd onduidelijkheid. In september meldde het OM dat zijn leeftijd en identiteit nog niet met zekerheid zijn vastgesteld, omdat hij geen papieren heeft. Een rechtshulpverzoek aan Nigeria heeft tot nu toe geen duidelijkheid opgeleverd, maar er lopen nog andere verzoeken. Het Parool meldde zaterdag dat de verdachte zichzelf in eerdere verklaringen 'Chris Jude' noemt en dat hij geen achternaam heeft.