OM weet nog steeds niet zeker wie verdachte is van moord op Lisa (17)

Crime

Vandaag, 07:55

Die maanden na de moord op de zeventienjarige Lisa in Amsterdam, weet het Openbaar Ministerie nog steeds niet zeker wie de verdachte is. Dat meldt NU.nl woensdag. Nog altijd ontbreken de documenten die moeten bevestigen wie de man is.

De 22-jarige verdachte heeft eerder tegen de politie verklaard wie hij is. Maar het Openbaar Ministerie kan zijn identiteit nog altijd niet verifiëren, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. De man heeft geen documenten die zijn identiteit bevestigen.

Na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude organiseert instructeur Shimi Beck zaterdag een gratis zelfverdedigingscursus voor vrouwen, speciaal gericht op situaties waarbij vrouwen zich onveilig voelen op de fiets:

Gratis cursus zelfverdediging voor vrouwen na moord op Lisa (17): 'Heel belangrijk'
Gratis cursus zelfverdediging voor vrouwen na moord op Lisa (17): 'Heel belangrijk'

Er staan verzoeken uit bij verschillende landen voor informatie over de man. Het OM heeft onder andere Nigeria zo'n rechtshulpverzoek gedaan: de man beweert namelijk dat hij daarvandaan komt. Maar het duurt even voordat het antwoord van de landen binnen is.

De 17-jarige Lisa werd in augustus met ernstig geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg in Amsterdam. Een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd als verdachte aangehouden. Hij wordt ook verdacht van twee andere misdrijven, een poging tot seksueel geweld en een ernstig seksueel misdrijf.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

