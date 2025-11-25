Ouders vermoorde Lisa breken stilte na eerste zitting: 'Verlies is immens groot'

De ouders van gedode 17-jarige Lisa hebben dinsdag, na de eerste inleidende zitting in de zaak tegen de vermoedelijke dader, voor het eerst van zich laten horen. In een korte schriftelijke verklaring noemen zij het verlies van hun dochter "immens groot".

Volgens de ouders putten ze veel kracht uit de steun die ze ontvangen van familie, vrienden en onbekenden die met hen meeleven. "De steun van onze naasten en van iedereen die aan ons denkt, geeft ons veel kracht", schrijven ze. Ook spreken ze hun waardering uit voor het "zorgvuldige en doortastende" werk van het professionele team dat hen begeleidt.

Na de dood van Lisa werden door het hele land fietstochten georganiseerd, door en voor vrouwen, om de nacht terug te eisen. Shimi Beck besloot gratis zelfverdedigingscursussen te geven aan vrouwen, speciaal gericht op situaties waarin zij zich onveilig voelen op de fiets. Hoe dat ging, zie je hieronder:

1:22 Gratis cursus zelfverdediging voor vrouwen na moord op Lisa (17): 'Heel belangrijk'

Intens emotionele dag

De familie van Lisa woonde de zitting bij, die volgens hen "een intens emotionele dag" betekende. Het was de eerste keer dat de verdachte in de rechtbank verscheen sinds de moordzaak aan het licht kwam.

De ouders laten weten dat ze tijd nodig hebben om alles te verwerken. "We hebben rust en privacy nodig om alles wat er op ons afkomt te kunnen verwerken", schrijven ze.

Familie terughoudend: 'Gebruik alleen Lisa’s voornaam'

In hun verklaring doen de ouders een dringend beroep op de media om terughoudend te zijn. Ze geven toestemming om alleen Lisa’s voornaam te gebruiken in berichtgeving, maar vragen met klem om geen achternaam, foto’s of persoonlijke gegevens van haar of familieleden te publiceren.

De zaak tegen de vermoedelijke dader gaat de komende maanden verder. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt, is nog niet bekend.