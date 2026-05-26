Verdachte van drievoudige moord Oosterhout tijdelijk naar Zweden

Rechtszaak

Vandaag, 16:00

De 29-jarige Veronica K., verdacht van betrokkenheid bij de drievoudige moord in het Brabantse Oosterhout in maart vorig jaar, gaat woensdag tijdelijk naar Zweden voor een proces dat volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat over "soortgelijke feiten". Dat maakt het OM dinsdag bekend tijdens een tussentijdse zitting.

De Zweedse zaak zou, volgens dagblad BN DeStem, over een liquidatie gaan in 2022 van een 27-jarige man van een crimineel netwerk in de regio van Stockholm. Wat het aandeel van K. is in deze zaak is nog niet duidelijk. Volgens het OM heeft het tijdelijke verblijf van K. in Zweden geen gevolgen voor de Nederlandse strafzaak. Zij wordt op 19 juni teruggebracht naar Nederland.

Benieuwd naar reacties van buurtbewoners, de politie en de burgemeester op het incident in Oosterhout? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

'Faciliterende rol'

In de Nederlandse zaak verdenkt de justitie Veronica K. van een faciliterende rol in een drievoudige moord in Oosterhout. Daarbij zouden ook twee andere verdachten betrekken zijn: Sman O. (25) en Tobias J. (29) uit Zweden. Zij zouden op 28 maart vorig jaar bij twee schietincidenten in Oosterhout drie mannen hebben neergeschoten. Twee slachtoffers overleden kort daarna, een derde later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Door ANP

Verdachte van drie moorden in Oosterhout tegen rechter: 'Ben onschuldig'
