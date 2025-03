Slachtoffers schietpartij Oosterhout waren bevriende Turkse en Marokkaanse Nederlanders

De twee mannen die vrijdag bij een schietpartij aan de Loevensteinlaan in Oosterhout om het leven kwamen, zijn een Turkse en een Marokkaanse Nederlander die volgens berichten vrienden van elkaar zouden zijn. Dat zegt Habib Karatas, voorzitter van de Turkse Ahmet Yesevi-moskee in Oosterhout, tegen Hart van Nederland. De toedracht is nog onbekend.

In Oosterhout is de schrik voelbaar na de dodelijke schietpartij van vrijdagmiddag, zo is te zien in bovenstaande video.

Karatas is voorzitter van de Turkse moskee waar het Turkse slachtoffer regelmatig het vrijdagmiddaggebed bijwoonde. "Het slachtoffer kwam net van de kapper toen hij werd beschoten", aldus Karatas. "Hij vluchtte naar zijn auto, waar hij opnieuw werd beschoten." Onderweg naar het ziekenhuis bezweek hij, ondanks reanimatiepogingen. Volgens Karatas zal het slachtoffer waarschijnlijk niet in Nederland worden begraven.

De politie heeft nog niemand aangehouden. Het is nog onbekend wat de aanleiding is voor de schietincidenten in de woonwijk. De politie roept getuigen op zich te melden via 112.