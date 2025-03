Politie vindt auto die mogelijk betrokken is bij dodelijke schietpartijen Oosterhout

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Oosterhout heeft de politie een auto aangetroffen in het nabijgelegen Teteringen. De auto werd gevonden aan de Espakker, en is mogelijk betrokken bij het geweldsincident. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Op het moment dat de auto werd gevonden zat er al niemand meer in.

Vrijdagmiddag werden in Oosterhout op twee locaties schoten gelost. Daarbij kwamen zeker twee mensen om het leven. Op de Sint Pauluslaan werd een grijze auto aangetroffen met kogelgaten en bloed in de deuropening. De politie doet uitgebreid sporenonderzoek op beide locaties.

Verdachte nog altijd voortvluchtig

De politie heeft nog niemand aangehouden. Ook over een mogelijk motief is nog niets bekend. Er wordt met man en macht gezocht naar de dader of daders. De politie roept getuigen met klem op om zich te melden.

Bekijk de beelden van de auto hier: