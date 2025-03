Dode bij schietpartij op twee plekken in woonwijk Oosterhout, dader voortvluchtig

In Oosterhout (Noord-Brabant) zijn vrijdagmiddag meerdere mensen slachtoffer geworden van een schietpartij op de Loevesteinlaan. Daarbij is volgens de politie zeker één persoon om het leven gekomen en meerdere gewonden gevallen. Volgens een woordvoerder van de politie is er op twee plekken dichtbij elkaar geschoten.

De politie heeft nog niemand aangehouden. Boven het gebied cirkelt een politiehelikopter en ook een traumahelikopter is onderweg. "We hebben een groot plaats delict gemaakt en gaan uitgebreid onderzoek doen. Ook de ambulancedienst is massaal aanwezig", aldus de politiewoordvoerder.

Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. De politie roept mensen met informatie over de verdachte of verdachten met klem op zich te melden. Getuigen kunnen bellen met 112.

Hart van Nederland/ANP